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李榮恩上任 領導亞裔立法小組

記者和釗宇／紐約報導
紐約州眾議會4日啟動新會期，並舉行宣誓儀式。(李榮恩提供)
紐約州眾議會4日啟動新會期，並舉行宣誓儀式。(李榮恩提供)

紐約州眾議會4日啟動新會期，並舉行宣誓儀式，占絕對多數的民主黨同時公布眾議會領導議員，眾議長希士提(Carl Heastie)連任，多名華社州眾議員擔任重要職位；其中，代表曼哈頓華埠的新科州眾議員李榮恩將擔任亞太裔工作組和立法委員會聯合主席，代表法拉盛的金兌錫(Ron Kim)則繼續擔任老人委員會主席。

韓裔李榮恩四年前在民主黨初選中不敵前華裔州眾議員牛毓琳，但因牛毓琳今年選擇參選國會議員，李榮恩順利通過初選，並在普選中戰勝華裔共和黨候選人邱海倫，當選第65選區州眾議員；她表示，很榮幸將在眾議會代表第65選區，承諾將服務選區民眾、支持工薪階層，為曼哈頓下城和紐約州民眾務實地解決問題。

李榮恩將與皇后區州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)共同擔任亞太裔工作組和立法委員會主席；她說，將利用該職位通過更多對亞裔社區重要的立法，並為社區爭取更多資金和資源，包括增加語言和文化服務。

其他華裔社區所在選區的州眾議員中，疫情期間猛烈抨擊前州長葛謨(Andrew Cuomo)養老院疫情醜聞的第40選區州眾議員金兌錫，將繼續擔任老人委員會主席；包括新鮮草原及貝賽部分地區的第25選區州眾議員李羅莎(Nily Rozic)，將繼續擔任消費者事務委員會主席，此前競選第10選區國會議員的第52選區州眾議員文雅麗將擔任操守和指導委員會主席。

此外，希士提連任州眾議長，拉莫斯(Phil Ramos)任副議長，斯托克斯(Crystal Peoples-Stokes)連任多數黨領袖，布碌崙南部的第47選區州眾議員將由多數黨黨鞭轉任多數黨項目主席(Chair of Majority Program)。

李榮恩(中)將擔任亞太裔工作組和立法委員會聯合主席。(李榮恩提供)
李榮恩(中)將擔任亞太裔工作組和立法委員會聯合主席。(李榮恩提供)

眾議員 華裔 疫情

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