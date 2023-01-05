竊GE機密 華裔工程師判刑2年

鄭曉青於2018年被捕。(當地電視台視頻截圖)

因涉嫌竊取通用電氣公司(GE)機密技術文件，2018年被捕的華裔 工程師鄭曉青(Xiaoqing Zheng，姓名皆音譯)，今年3月被陪審團裁定12控罪中一項共謀從事工業間諜 活動罪名成立，他日前被紐約北區聯邦法院判囚兩年外加一年的監管，被告律師已提上訴，等待期間他將在監外候審。

鄭曉青的代表律師路易布蘭德(Kevin Luibrand)3日在庭後表示，他已申請上訴，期間鄭曉青尚不用服刑；法官達戈斯蒂諾(Mae D'Agostino)在宣判量刑前，曾與檢方以及路易布蘭德溝通，檢方指被告導致通用電氣公司損失150萬元，但辯方指當事人無心傷害公司利益。

鄭曉青在妻子與三個孩子以及牧師的陪同下出席宣判，他在庭上對這起案件帶給親友的傷害感到抱歉，並指，「我的感激之情勝過任何負面情緒，這場磨難讓我的家人聚在一起」。

達戈斯蒂諾表示，鑑於鄭曉青的謙虛態度以及無犯罪紀錄，相信被告不會再犯案，允許他在監外等待上訴，但被告還要支付7500元的罰款。

紐約北區聯邦助理檢察官奧爾森(Matthew G. Olsen)表示，這起案件是典型的經濟間諜案，被告利用他的職業，背叛雇主，與他國密謀竊取美國創新科技。

法院文件指，59歲的鄭曉青2008年入職通用電氣，2015年成為首席工程師，工作地點於紐約上州 Niskayuna的全球研發中心總部，他於2016年至2018年間，與另一名居住在中國遼寧省和他共同成立航空技術公司的張曉溪(Xiaoxi Zhang，音譯)，共謀盜竊通用電氣的航空渦輪技術、以及其他圍繞該技術的商業機密。

鄭曉青在今年3月經歷四周的庭審，經陪審團裁決，僅有一項共謀從事工業間諜活動罪名成立，其餘經濟間諜、竊取商業機密罪名，以及向聯邦調查局(FBI)作出虛假陳述等罪名不成立。