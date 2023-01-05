親友陳情：鄭曉青樂觀善良 想當傳教士

鄭曉青(右)與家人。(取自臉書)

竊取通用電氣公司(GE)機密技術文件罪成，被判囚兩年的華裔 工程師鄭曉青(Xiaoqing Zheng，音譯，以下同)，在接受量刑前，他的妻子與多名親友致信法官，指他樂觀、聰慧與善良，在社區聲譽良好，是業內世界專家之一，原本是實現美國夢的典型，但隨著他被定罪，職業生涯將無法重啟。

奧伯尼(Albany)的地區報紙Times Union在鄭曉青量刑前，報導他的生平，指他16歲在中國上大學，與妻子鄭慧津(HuiJin Zheng)在大學相識，兩人隨後組成家庭，1990年代初期移民美國，成為渦輪技術領先的世界專家之一。

鄭曉青的美國夢因被控竊取通用電氣公司機密技術文件，變成一場惡夢，檢方曾在鄭曉青被定罪後，要求判刑八年，指他是「被金錢利益驅動的小偷」；鄭曉青代表律師以無法確定通用電氣的損失為由，指被告定罪後，事業已無法重啟，已是最大懲罰，爭取緩刑。

為幫丈夫減刑，與鄭曉青結婚超過35年的鄭慧津致信法官描述丈夫善良、聰明與樂觀，已將美國當成永遠的家，在奧伯尼的萊瑟姆(Latham)購買墓地，「希望您從我的角度看他，他是一個居家男人，有缺點，但從未想過傷害任何公司，他已決定日後成為傳教士服務社區」。

鄭曉青說，丈夫最不能忍受的事情就是不能工作，「他總是忙碌，不斷向他人伸出援手，也得到好名聲，但他的勤奮，沒有得到好的結果，由於他的脫穎而出反而帶來麻煩」。

鄭曉青的女兒鄭安吉(Angel Zheng)則在信中指，若在五年前，她的父母是實現美國夢的成功典型，她在父親影響下，在學校幫助低收入 少數族裔的學生。

孩子的同學及家長對他也有正面評價，指他樂於幫助孩子，為每個孩子表現歡呼；他還獲得社區多次表彰，曾三次獲得萊瑟姆華人 機構的傑出服務獎，當地牧師也指，鄭曉青夫婦是教會與華人社區不可替代一部分。