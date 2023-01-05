我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電商龍頭亞馬遜執行長證實 裁員超過1.8萬人、幅度約6%

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

親友陳情：鄭曉青樂觀善良 想當傳教士

記者牟蘭／紐約報導
鄭曉青(右)與家人。(取自臉書)
鄭曉青(右)與家人。(取自臉書)

竊取通用電氣公司(GE)機密技術文件罪成，被判囚兩年的華裔工程師鄭曉青(Xiaoqing Zheng，音譯，以下同)，在接受量刑前，他的妻子與多名親友致信法官，指他樂觀、聰慧與善良，在社區聲譽良好，是業內世界專家之一，原本是實現美國夢的典型，但隨著他被定罪，職業生涯將無法重啟。

奧伯尼(Albany)的地區報紙Times Union在鄭曉青量刑前，報導他的生平，指他16歲在中國上大學，與妻子鄭慧津(HuiJin Zheng)在大學相識，兩人隨後組成家庭，1990年代初期移民美國，成為渦輪技術領先的世界專家之一。

鄭曉青的美國夢因被控竊取通用電氣公司機密技術文件，變成一場惡夢，檢方曾在鄭曉青被定罪後，要求判刑八年，指他是「被金錢利益驅動的小偷」；鄭曉青代表律師以無法確定通用電氣的損失為由，指被告定罪後，事業已無法重啟，已是最大懲罰，爭取緩刑。

為幫丈夫減刑，與鄭曉青結婚超過35年的鄭慧津致信法官描述丈夫善良、聰明與樂觀，已將美國當成永遠的家，在奧伯尼的萊瑟姆(Latham)購買墓地，「希望您從我的角度看他，他是一個居家男人，有缺點，但從未想過傷害任何公司，他已決定日後成為傳教士服務社區」。

鄭曉青說，丈夫最不能忍受的事情就是不能工作，「他總是忙碌，不斷向他人伸出援手，也得到好名聲，但他的勤奮，沒有得到好的結果，由於他的脫穎而出反而帶來麻煩」。

鄭曉青的女兒鄭安吉(Angel Zheng)則在信中指，若在五年前，她的父母是實現美國夢的成功典型，她在父親影響下，在學校幫助低收入少數族裔的學生。

孩子的同學及家長對他也有正面評價，指他樂於幫助孩子，為每個孩子表現歡呼；他還獲得社區多次表彰，曾三次獲得萊瑟姆華人機構的傑出服務獎，當地牧師也指，鄭曉青夫婦是教會與華人社區不可替代一部分。

華人 低收入 華裔

上一則

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

下一則

竊GE機密 華裔工程師判刑2年

延伸閱讀

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
鄭永佳就職紐約州眾議員：準備好戰鬥

鄭永佳就職紐約州眾議員：準備好戰鬥
紐約州參議員曲怡文多元團隊亮相 含2華裔

紐約州參議員曲怡文多元團隊亮相 含2華裔
鄭永佳今就職 民主黨或再出牌

鄭永佳今就職 民主黨或再出牌
自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高

自己加薪29% 紐約州議員薪水14.2萬全美最高

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋
北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪