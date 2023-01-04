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鄭永佳就職紐約州眾議員：準備好戰鬥

記者胡聲橋／紐約報導
鄭永佳(中，紅領帶者)宣誓就職後與華社出席支持者合影。(黃啟旺提供)
鄭永佳(中，紅領帶者)宣誓就職後與華社出席支持者合影。(黃啟旺提供)

由眾多社區支持者陪同，鄭永佳3日在州府奧伯尼(Albany)州議會大廈宣誓就任第49選區州眾議員。他對自己很有信心。他說，即使民主黨人不同意，法官也會讓他任職，「我已經準備好戰鬥」。

3日下午1時，州議會共和黨為鄭永佳等13名共和黨籍新當選州眾議員舉行就任儀式。儀式由州高等法院的一名共和黨籍法官主持，鄭永佳跟隨法官莊嚴宣誓，正式就任。觀禮者包括其伴侶伍麗華、律師莫虎、美國亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊和同源會創會會長陳慧華等。

鄭永佳說，他是民眾正式投票當選，受到選民支持，這是他力量的來源。他對任職表示樂觀，如果民主黨居多數的州眾議會決定將他免職，他會訴諸法院，而且就算州長宣布舉行特別選舉，他也可以繼續參選。

去年11月大選，眾多亞裔選民轉投共和黨，對於議會民主黨若決定取消其資格，亞裔是否將引發另一波動員？他表示「希望不會，但全美的亞裔都在觀察。」

鄭永佳的律師莫虎說，這次宣誓就職有法律效力，鄭永佳的身分從此改變。以後民主黨若提反對意見，就不是反對鄭永佳任職，而是免除其職務，性質和程序都不一樣。莫虎表示，故事估計還沒有結束，現在要看民主黨接下來出什麼招。

在共和黨人為鄭永佳舉行就職儀式時，101名民主黨籍州眾議員召開會議，詳細討論鄭永佳的居住地和就職資格問題。州議會新一屆會議4日開始，如果由150名議員組成州眾議會想要免職鄭永佳，至少要獲得76名議員支持。據報導，現在雖然大多數民主黨州眾議員會反對鄭永佳，但尚不知是否能從101名民主黨議員中拿到76票。至截稿時間，州眾議會民主黨仍未就鄭永佳的居住地問題發表明確意見。

記者3日晚查看州眾議員的網站，發現除第49選區州眾議員一欄仍是空白外，其他149個選區都填上了州眾議員的名字、地址和聯繫方式。

3日，十多名華社人士驅車前往奧伯尼，見證為鄭永佳就職。亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)負責人朱雅婷說，民主黨人藉口居住地問題，不讓鄭永佳任職，完全是一場政治鬧劇，是民主黨人利用議會多數黨的地位找共和黨麻煩，也傷害華人的感情。美國紐約華人社區聯合會理事長黃啟旺說，既然鄭永佳用選票贏得明明白白，理應宣誓就職。如果鄭永佳是民主黨人，是白人，他們就不會這樣糾纏居住地問題。

鄭永佳(左四)在州議會大廈宣誓就任第49選區州眾議員。(伍麗華提供)
鄭永佳(左四)在州議會大廈宣誓就任第49選區州眾議員。(伍麗華提供)

民主黨 眾議員 共和黨

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