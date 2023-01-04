7號地鐵施工 2至4月部分路段停駛6周末

由於皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)需要進行無障礙設施施工，從2月到4月，地鐵7號線皇后廣場站至曼哈頓 34街站之間的區段將在部分周末停運，乘客需做好換乘計畫或搭乘免費接駁巴士。

7號線停運時間為2月4日凌晨12時15分至2月6日清晨5時，以及2月11至12日、2月25至26日、3月11至12日、3月25至26日、4月22至23日的凌晨3時45分至晚間10時。

皇后廣場與弗農大道(Vernon Blvd – Jackson Av)之間的車站以及時報廣場至34街站之間，屆時將提供免費接駁車服務。在曼哈頓，大中央車站S線將24小時運行；W線將在周六早7時至下午7時及周日上午10時至下午6時在阿斯托利亞(Astoria-Ditmars Blvd)至34街(34 St-Herald Square)之間增開班次以補充N線的運力。

由於皇后廣場車站特殊的地理位置，升級改建工程的涉及面較廣，除地鐵停運外，皇后區 大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)的引道也會受到影響。MTA宣布，在7號線停運計畫完畢後，N線也將於5月開始局部停運。

該站正在進行的工程包括兩部電梯、夾層擴建、新照明設施、人行橋、無障礙出入口以及站台的擴建等項目。