布碌崙地鐵槍手認罪 或逃終身監禁

槍手詹姆斯。(美聯社)

布碌崙 (布魯克林)日落公園地鐵 濫射案，63歲槍手詹姆斯(Frank James)3日對恐襲、開槍等聯邦指控認罪，稱意識到自己的行為會引發死傷；儘管每條控罪最高可判終身監禁，檢方願視被告是否有悔意，提出建議刑期31至37年。

詹姆斯3日在聯邦法院對11項指控認罪，包括十項在載有乘客與員工的公共交通系統中恐怖襲擊(每一項罪行對應中彈的受害者)，以及在暴力犯罪中開槍；「儘管意圖不是要造成死亡，但我知道在地鐵車廂這樣封閉的空間開槍，很可能會有人身亡」詹姆斯說。

其律師團隊聲明指，詹姆斯當初自首，完全接受自己行為的後果；但律師也表示，一個公正的判決，應仔細衡量他所造成的傷害、其年齡、健康狀況、以及眾所周知的監獄醫療資源不足等因素，再下決定。

詹姆斯的量刑將在之後才宣判，針對多項指控最高面臨終身監禁；檢方提出，若被告真誠表現出足夠的懺悔，將建議刑期定在31至37年，反之，將建議40年至終身監禁。

「案發當日，槍手冷漠無情地槍擊列車裡的乘客，造成極大的恐慌」，紐約東區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)表示，槍手的暴力行為獲得及時的審判；而他對11項罪名供認不諱，意識到自己的行為給人帶來痛苦，擔起法律責任，受害者也終於獲得正義。

2022年4月12日早上8時左右，詹姆斯在布碌崙通往曼哈頓 的地鐵N線車上，突然戴上防毒面具並丟擲多枚煙霧彈，接著開槍掃射人群，導致20多人受傷；逃亡近30小時後，於曼哈頓東村落網，他隨後被爆出在社群媒體上大肆發布種族歧視、厭世言論等，並希望「看到更多大規模槍擊案發生。」