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唐詩的回響新春音樂會 1/7上演

記者張心／紐約報導
美國藝術家Juliet Petrus學習中國語言，也研習中國歷史。（主辦方提供）
美國藝術家Juliet Petrus學習中國語言，也研習中國歷史。（主辦方提供）

迎接農曆新年、紀念費城管弦樂團巡演中國50年，「唐詩的回響」新春音樂會將於7日(周六)在紐約林肯中心(Lincoln Center)上演。由費城管弦樂團前任助理指揮廖國敏執棒，15位通過iSING! Suzhou國際青年歌唱家藝術節甄選出的新生代音樂藝術家，帶來融合現代和古典音樂手法的唐詩樂版曲目。

這也是自2020年11月於中國蘇州首演後，「唐詩的回響」首次在美國上演，帶來李白「將進酒」、「靜夜思」、劉禹錫「竹枝詞」、白居易「賦得古原草送别」、王勃「送杜少府之任蜀州」、杜甫「聞官軍收河南河北」、柳宗元「江雪」等佳作。

美國藝術家Juliet Petrus表示，她自2011年就讀上海同濟大學，就對中國的傳統文化非常感興趣，「學習語言，也研習歷史，對這些作品傳達的情感有深入了解。」出生於密西根州的Juliet Petrus，曾多次演繹中國歌曲，先後登上北京國家大劇院、上海交響樂廳、中央電視台等舞台。

美國藝術家José Rubio表示，唐詩不僅是語言藝術，還是一種文化教育。作為全球首批運用中文演唱的西方音樂家之一，José Rubio曾在北京國家大劇院、上海大劇院、江蘇大劇院亮相，之前已因出演「卡門」、「唐璜」、「費加洛婚禮」等，登台林肯中心和柏林國立歌劇院等。「2020年的首演非常成功，這給我們很大信心，相信這次會為美國的觀眾帶來完美呈現」他說。

來自北京的藝術家吳蔚，作為母語是中文的表演者，他對於此次演出更多的是自豪和享受。吳蔚曾在紀念蘋果公司創始人賈伯斯的歌劇「賈伯斯的革命」中，飾演其精神導師乙川弘文，現場錄音獲得2019年葛萊美最佳歌劇唱片大獎。

演出詳情可參考：https://reurl.cc/OER533。

美國藝術家José Rubio是全球首批運用中文演唱的西方音樂家之一。（主辦方提...
美國藝術家José Rubio是全球首批運用中文演唱的西方音樂家之一。（主辦方提供）
左起：吳蔚、Juliet Petrus和José Rubio，對7日的演出充滿興...
左起：吳蔚、Juliet Petrus和José Rubio，對7日的演出充滿興奮。(取自在線採訪)

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