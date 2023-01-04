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佛光山臘八粥結緣 祈福平安吉祥

紐約訊
妙住法師、義工以臘八粥超級市場負責人潘先生結緣。(協會提供／許振輝攝影)
妙住法師、義工以臘八粥超級市場負責人潘先生結緣。(協會提供／許振輝攝影)

12月30日為農曆12月初八，也是佛陀成道日，俗稱「臘八節」或稱「法寶節」。傳統上佛教寺院為歡慶法寶節，在這天準備臘八粥對大眾施粥，與社區歡喜結緣。佛光山紐約道場的義工，當日也熬煮臘八粥，由法師及國際佛光會紐約協會成員分批送至各單位，盼為新的一年帶來平安與吉祥。

紐約道場住持覺麟法師表示，臘八粥是為紀念佛陀吃了牧羊女呈獻的乳糜，恢復體力之後，於12月初八日夜睹明星，證悟緣起中道。在這一天舉行施粥，除了紀念佛陀成道，希望藉著佛陀普渡眾生，並發揮說好話、做好事、存好心，樂於布施、給人歡欣之精神。覺麟法師也指出，正統臘八粥至少需有八寶，且全素，有蓬萊米、糯米、眉豆、蓮子、芋頭、紅蘿蔔、青江菜、油豆腐、油條等，營養豐富。

由於疫情，與大眾結緣的布施活動暫停兩年，紐約道場連日由義工準備食材、切菜、煮食、包裝，12月25日備有1000份臘八粥供當天在道場參加法會信眾品嘗。29日則準備2000份粥與老人中心、獨居老人、商家、醫院、銀行等分享，附贈星雲大師墨寶「仁和安康、富樂吉祥」及致護法信眾的一封信，由法師及國際佛光會紐約協會成員專車送達，包括長島、曼哈頓及布祿崙等地區。

超級市場負責人潘先生表示，平日道場的法師及義工常來購買食物，當天又以臘八粥結緣，特別感受到寒冬裡增添幾許溫暖。妙住法師及義工表示，藉著法寶節因緣與社區結緣，盼為新的一年帶來平安與吉祥。

義工分裝臘八粥。(協會提供／許振輝攝影)
義工分裝臘八粥。(協會提供／許振輝攝影)
義工分裝臘八粥。(協會提供/許振輝攝影)
義工分裝臘八粥。(協會提供/許振輝攝影)
義工日前準備食材。(協會提供／許振輝攝影)
義工日前準備食材。(協會提供／許振輝攝影)
臘八粥及星雲大師墨寶裝箱及袋子。(協會提供／許振輝攝影)
臘八粥及星雲大師墨寶裝箱及袋子。(協會提供／許振輝攝影)

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