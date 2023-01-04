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紐約亞洲藝術周 中日韓印展品拍賣

記者張心／紐約報導
古代和現代中國藝術作品將於紐約亞洲藝術周展出。(主辦方提供)
古代和現代中國藝術作品將於紐約亞洲藝術周展出。(主辦方提供)

紐約亞洲藝術周(Asia Week New York)將於3月16日至3月24日舉行，共吸引到26家國際畫廊、六家拍賣行共同參與，展出包括來自中國、日本、韓國、印度等亞洲知名藏品。

作為第14年舉行的紐約亞洲藝術周，2023年春季的拍賣活動共邀請到邦瀚斯(Bonhams)、佳士得(Christie's)、道爾(Doyle)、海瑞得(Heritage Auctions)、愛嘉福(iGavel)、蘇富比(Sotheby's)六家拍賣行加入；與此同時，也首次迎來日本京都思文閣畫廊(Shibunkak)，以及來自德國的佛教藝術藏品和珍藏於英國的印度曆史古玩。

紐約亞洲藝術周主席Dessa Goddard表示，「很高興再次舉辦傑出藝術品的拍賣活動，期待各拍賣行和畫廊將展現的優秀多元的亞洲藝術珍品。」

據悉，此次的展品包括瓷器、珠寶、紡織品、繪畫、陶瓷、雕塑、青銅、印刷等多樣形式，誕生時間從公元前2000年至今，囊括亞洲最稀有和最傑出的藝術作品；拍賣藏品分類包括「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術」、「古代和現代中國藝術」、「日本藝術」、及「古代和現代韓國藝術」等。

紐約亞洲藝術周重點拍賣作品等信息將於未來公布，詳情可參考：https://www.asiaweekny.com/。

展品包括德國珍藏的印度、喜馬拉雅及東南亞藝術品。(主辦方提供)
展品包括德國珍藏的印度、喜馬拉雅及東南亞藝術品。(主辦方提供)
古代和現代韓國藝術品將由HK Art&Antiques LLC展出。(主辦方提供...
古代和現代韓國藝術品將由HK Art&Antiques LLC展出。(主辦方提供)
日本京都思文閣畫廊將帶來日本古典藝術藏品。(主辦方提供)
日本京都思文閣畫廊將帶來日本古典藝術藏品。(主辦方提供)

拍賣 印度 日本

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