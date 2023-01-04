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福建老人互助會送暖 慶創立四年

記者顏潔恩／紐約報導
美國福建老人互助會14日在布碌崙日落公園舉行慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)
美國福建老人互助會14日在布碌崙日落公園舉行慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

慶祝成立四周年，美國福建老人互助會近日在布碌崙(布魯克林)日落公園舉行慶祝活動，向社區贈送蔬果和福州月餅，傳遞溫暖；第51選區州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)等人也出席活動，親嘗福州月餅，向長者們送上祝福。

互助會會長盧彪表示，此次活動購買了1000個福州月餅，除贈送給200多名會員外，將剩餘的送給社區民眾，讓他們體驗中秋佳節的溫暖氣氛；當日也慶祝該會成立四周年，他說長者們的主要活動地點，一直是日落公園娛樂中心，因此每周都會在公園進行衛生工作，維護當地的整潔，民眾使用公園也會更舒服。

「感謝會員們的支持與厚愛，向來團結一致，對社區作出一定的貢獻，這份成就大家都有目共睹」，盧彪說，日落公園是當地華人的家，會盡一切努力協助發展得更好，而有了大眾的肯定，該會當然會繼續加倍付出，愈做愈好。

米婷絲表示，自五歲起便定居日落公園，一路上見證移民社區的壯大，最重要的是各族裔間都踴躍慶祝和分享各自的文化；很欣慰看見社區組織作出的努力，希望未來有更多機會能一起合作，利用雙方的優勢及資源為民服務。

除米婷絲、阿維萊斯外，第17選區州參議員參選人曲怡文、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)的華裔助理等人也參與活動，首次嘗試的福州月餅口感相當獨特，所有人都讚不絕口；由超過20名長者組成的舞蹈、太極團，經過多個月的訓練，也給現場觀眾帶來別開生面的表演，令其他族裔能夠通過藝術形式了解中華文化。

會長盧彪(左)向曲怡文(中)、阿維萊斯(右)介紹老人互助會。(記者顏潔恩／攝影)
會長盧彪(左)向曲怡文(中)、阿維萊斯(右)介紹老人互助會。(記者顏潔恩／攝影)

日落公園 眾議員 布碌崙

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