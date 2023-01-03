紐約市警推阻罪項目…慣犯進店 商家可報警抓人

華人商家常在門前貼順手牽羊者被攝像頭拍到的照片，用於警示。(記者鄭怡嫣／攝影)

保釋法寬鬆，警力不足，商店竊賊囂張，慣犯讓商家束手無策。一項曼哈頓主流商店已行之久的改舉報「刑事入侵」(criminal trespass)對策，近日在同樣竊案嚴重的華埠 市警五分局、法拉盛 109分局轄區等地被提出討論，警方鼓勵商家嘗試，商家對此表示歡迎，也希望能增派更多的巡邏警力，保證社區安全。

華人社區許多商家都會在門前貼順手牽羊者被攝像頭拍到的照片，用於警示。市警五分局近日的警民會中，剛上任兩個月的局長陳韜向居民、商家重點介紹「刑事入侵通知」(criminal trespass notice)項目，由警方與檢察官辦公室合作，針對轄區內竊案多為慣犯的情況，商家可簽署「非法入侵宣誓書」(trespass affidavits)，當有盜竊紀錄者再次進入簽署宣誓書的商家時，警方便可介入阻止其犯罪企圖。

市警介紹，該措施相當於對於商家的保護令，當商家將嫌犯作案畫面及視頻等證據提交警方，之後警方可將報告呈交地檢辦公室，要求法官對該嫌犯簽署通知，此後如若嫌犯再次進入同一商店，商家可直接通知警方抓人，也可將通知貼在店內，告訴員工與保安不能讓慣犯入店。

市警局推行的阻罪項目，旨在阻止慣犯再次進入店家偷竊或騷擾。圖為商家自行張貼的竊賊海報。(記者鄭怡嫣／攝影)

目前，在諸如梅西 、Duane Reade等大型連鎖商店及藥房，都已經施行「刑事入侵通知」，防止慣犯再次入店盜竊或騷擾。然而，許多小商家對此項目知之甚少，市警局則鼓勵更多零售業者與小商家申請，減緩店內行竊慣犯的問題。

在商店入室盜竊、搶劫、偷竊案均飆升的法拉盛，當地商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，零售商店的慣犯問題，在全市及法拉盛都十分嚴峻，且現在不只是偷竊，搶劫案件也日漸猖獗。在法拉盛，有些麵包店商家近期反應，店內已數次遭行竊、搶劫，報警後也未能抓到賊，已經心灰意冷，甚至不再報警。推行此項目是一個好的開始，鼓勵商家申請，也建議商家發生罪案時，仍需第一時間撥打311或911。

余鈿崧也說，根據商家人的反饋，在法拉盛一帶，也有一些扒手是屢次犯案的未成年，即使被警方抓住也基本束手無策。商家也希望能增派更多的巡邏警力，報案時不僅能迅速出警，也可以更有力地恫嚇一些犯罪行為。

華社竊案頻發，業者不堪其擾。圖非當事商家。(本報檔案照)

在緬街經營手機配飾的王先生表示，疫情爆發後，法拉盛的治安變差很多，警局儘管在市區部署額外警力，但癮君子、遊民、有心理問題的人也越來越多。商家有時會在商店窗口或大門張貼慣犯的照片來警示，但「刑事入侵通知」項目相較之下更有法律意義及效力，如遇竊案他也會申請。