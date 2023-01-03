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鄭永佳今就職 民主黨或再出牌

記者胡聲橋／紐約報導
鄭永佳(中)日前在州眾議會關於地址問題的公聽會上作證。(記者牟蘭／攝影)
鄭永佳(中)日前在州眾議會關於地址問題的公聽會上作證。(記者牟蘭／攝影)

州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)近日發函共和黨州眾議員，將於3日下午1時在奧伯尼(Albany)州議會大廈舉行同黨新議員宣誓就職儀式，包括布碌崙(布魯克林)第49選區當選人鄭永佳在內的13位新科眾議員受邀參加。但據報導，州眾議會的民主黨人將於同日中午對此舉行不公開會議。消息來源稱，非常可能不同意鄭永佳就職。

去年底，州眾議會司法委員會就鄭永佳的住址問題舉行聽證，12月31日，司法委員會顧問施萊因(Stanley Schlein)就此提出一份150頁報告，該報告的結論對鄭永佳是否具有就職資格並無明確建議，也沒有說以後應如何處理。這份報告將在新會期中由州眾議會進行討論，並由州眾議長做決定。

紐約華人社區，尤其是布碌崙華人社區，都希望華裔鄭永佳能順利成為布碌崙首位華裔州眾議員。在12月底的聽證會，就有數十名支持者乘坐大巴，到奧伯尼(Albany)聲援鄭永佳。這次宣誓就職儀式也是如此，已經有不少支持者決定3日前往奧伯尼觀禮，為他打氣。

鄭永佳的支持者認為，州眾議會司法委員會的調查應有權威，既然該委員會的報告不置可否，沒有拿出不讓鄭永佳就職的充分理由，那鄭永佳就可以光明正大地宣誓就職州眾議員。

施萊因在報告中稱，鄭永佳2021年11月2日在曼哈頓投票，這非常關鍵，而且沒有任何相關的附帶情況，包括選民登記、財務支付、機動車輛紀錄、軍隊征召文件、信用卡帳單、獨立銀行帳戶、政治捐款等紀錄可證明鄭永佳居住在布碌崙。

鄭永佳團隊在150頁的報告中反駁，他當選州眾議員是由市選舉局宣布的勝選結果，不容否定。施萊因的報告雖指出鄭永佳曾住在曼哈頓，但無充足證明他沒住在布碌崙，因此不能說鄭永佳無資格就職。此外，鄭永佳的親屬也已經作證他居住在布碌崙在中木(Midwood)，而且鄭永佳從小就在布碌崙長大，這是無法辯駁的事實。鄭永佳團隊還認為，舉證責任在控方。

至於3日的宣誓就職儀式，因為是在州眾議會正常會期之外進行，而且沒有得到多數黨民主黨的認可，是否具有合法性？州眾議會少數黨領袖巴克萊辦公室，至截稿時間暫未答覆。

紐約華人日前到州議會聲援鄭永佳。(記者牟蘭／攝影)
紐約華人日前到州議會聲援鄭永佳。(記者牟蘭／攝影)
鄭永佳日前在州眾議會關於地址問題的公聽會上作證。(記者牟蘭／攝影)
鄭永佳日前在州眾議會關於地址問題的公聽會上作證。(記者牟蘭／攝影)

布碌崙 眾議員 民主黨

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