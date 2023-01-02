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紐約跨年夜襲警案 19歲嫌犯具激進伊斯蘭背景

中央社／紐約2日專電
紐約時報廣場跨年活動維安嚴密，曼哈頓中城44街封鎖線內有警車與大型卡車堵住街道，以防不肖分子駕車衝撞人群。圖攝於2022年12月31日。（中央社）
紐約時報廣場跨年活動維安嚴密，曼哈頓中城44街封鎖線內有警車與大型卡車堵住街道，以防不肖分子駕車衝撞人群。圖攝於2022年12月31日。（中央社）

一名19歲男子跨年夜在紐約時報廣場外圍持刀襲警，3名員警受傷。執法單位調查發現，這名來自緬因州的嫌犯具伊斯蘭極端主義背景，特地在跨年前到紐約鎖定攻擊警方。

嫌犯比克福（Trevor Bickford）行凶後被捕，警方今天公布，他被控兩項企圖謀殺、兩項企圖攻擊罪名。紐約時報引述匿名執法官員說法報導，比克福也可能面臨恐怖主義指控。

警方表示，跨年夜晚間10時過後，比克福在曼哈頓中城第八大道及52街轉角，持開山刀攻擊3名在時報廣場跨年活動封鎖線外執勤的員警，其中一名員警隨後開槍擊中嫌犯肩膀。3名受傷員警中，一名剛從警校畢業的員警顱骨骨折，仍住院觀察，但傷勢穩定。

執法官員說，另兩名員警已出院；比克福中槍後傷勢穩定，住院觀察中。

這名官員表示，比克福行凶前在隨身攜帶的日記中寫給家人訣別書。

據官員說法，比克福對母親寫道：「我十分擔心妳不會向阿拉懺悔，因此我心中懷抱希望，期盼一部分的妳信仰，這樣妳就可以從煉獄解脫。」此外，比克福以披上敵軍制服稱呼在美軍服役的兄長。

紐約歷經2001年911恐怖攻擊事件後，任何大型活動維安都如臨大敵，萬眾矚目的時報廣場跨年也不例外。跨年夜當天，紐約出動數千名警力配合聯邦調查局（FBI）、反恐小組成員確保安全，仍在封鎖線外發生持刀襲警案，受到高度關注。

相關單位調查犯案動機發現，比克福為緬因州威爾斯（Wells）居民，高中時是品學兼優的運動健將，但在父親多年前因用藥過量去世後陷入低潮。過去一年半，他改信伊斯蘭教，常在鄰近的清真寺禱告，沉醉在相關書籍及影片中，對緬甸洛興雅人、中國維吾爾人遭迫害感到憤慨，決定出國為他們而戰。

家人通報執法機關後，比克福澄清自己只打算在美國境內平和旅行。

去年12月初，比克福帶著數千美元現金、金融卡和一把開山刀離開緬因州，上週搭乘火車抵達紐約。跨年夜下午，他在時報廣場附近逗留，由於鎖定攻擊警方，他發現有員警遠離其他平民時才趁機行凶。

時報廣場 緬因州 紐約時報

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