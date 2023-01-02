王嘉廉社區醫療中心 本月3場招聘會需先預約

王嘉廉社區醫療中心將於1月在法拉盛 舉辦三場現場招聘會，活動時間為1月4日(周三)下午1時至4時，1月11日(周三)上午10時至中午12時；1月18日(周三)上午10時至下午1時。

中心現誠聘中英雙語員工，職位包括清潔工、大堂接待員、醫療助理、醫務接待員、註冊護士、牙醫助理。參加招聘活動須提前預約。請登錄：https://bit.ly/January2023Interviews 註冊預約，或致電： (212) 379-6988 瞭解更多信息。符合資格的申請者將收到人事部的回覆，確定面試預約。該招聘活動不接受任何無預約人士。

中心雙語工作環境以及友好互助的工作氛圍，能更好地發展個人天賦與才能。醫療中心提供優厚的員工福利待遇，包括：醫療保險 、公司提供的牙科、殘疾以及人壽保險、403(b)退休計畫、交通/醫療以及家屬看護的彈性消費帳戶(FSA)、帶薪休假、職業發展機會、為符合資格的員工提供學費報銷等。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦政府認可的醫療中心，歡迎您加入醫療中心團隊，為社區服務。中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務超過50年，致力專注於美國亞裔 民眾。成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每周開診七天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，醫療中心都會為您提供醫療服務。瞭解更多信息，請瀏覽：www.cbwchc.org。