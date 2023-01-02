布碌崙華社 團夥持槍連環搶劫

警方以搶劫罪通緝圖中嫌疑人。(警方提供)

一個持槍搶劫團夥近日在布碌崙 (布魯克林)8大道等多處作案，搶劫包括一名亞裔 在內的四人後逃逸。警方提醒四起案件有相似之處，疑為模式犯案，市警72分局等以搶劫罪通緝數名嫌疑人。

警方指，12月8日凌晨2時55分左右，在布碌崙7大道交54街附近，多名歹徒靠近一34歲亞裔男子，當時男子正站在私人住宅前。歹徒持槍威脅男子並進入屋內，最後未搶走任何財物，乘一深色車輛逃離現場。

上述案件發生20分鐘後，歹徒於布碌崙7大道交54街附近對一27歲男子犯案。當時男子正在發動汽車，一輛深灰色本田Pilot休旅車擋住他的車，多名歹徒持槍將受害者逼出車外，劫車後分乘兩輛車逃走。受害者未受傷。

第三起案件發生於同一天晚6時40分左右，地點為史泰登島普拉斯基大道(Pulaski Avenue)交胡克廣場(Hooker Place)附近。一42歲男子當時正在發動車，被一深色車輛擋住。幾名歹徒持槍試圖將受害者逼出車外，並用槍多次擊打受害者頭部，隨後乘他們開來的車逃竄。

第四起案件發生於12月17日凌晨4時50分左右，地點為布碌崙16大道交77街附近。多名歹徒接近一名站在私人住宅前的26歲男子，並試圖闖入，最終未搶走任何財物，乘一深色車輛逃離現場，無人受傷。

警方呼籲民眾看到特徵類似的人，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。