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天公作美 康尼島慶元旦 千人冬泳獻愛心

記者胡聲橋／紐約報導
康尼島元旦冬泳，參與者勇敢地躍入水中。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦冬泳，參與者勇敢地躍入水中。(記者胡聲橋／攝影)

康尼島新年北極熊冬泳元旦登場，成百上千紐約冬泳者勇敢地跳入冰冷的大西洋海水，迎接新年。今天是該活動120周年，恰逢氣溫暖和，大約華氏50度，不少泳者到康尼島海灘以獨特的方式慶祝新年。

上午11時，倒計時結束，棧道上有人吹響海螺，宣布冬泳活動開始，興奮的冬泳者在周圍人群的吶喊聲中紛紛跳進水中。棧橋上播放音樂，人們載歌載舞，海灘上還有樂隊勁爆表演。棧道邊的商店也開門營業，隨著人潮湧入，氣氛更加熱烈。

康尼島冬泳活動可追溯到1903年。2021年，由於新冠疫情被取消，去年以較小規模恢復。今年元旦，這項冬泳活動全面回歸。

皇后區木邊(Woodside)的陳先生(Michael Chen)帶著妻子和兒女一起參加活動，這是陳先生第八次參加康尼島冬泳。今年，在他的鼓勵下，七歲的女兒和五歲的兒子也下了水。陳先生說，過去幾年的元旦冬泳，天氣都比較差，也很冷，今年比較特別，來的人也比往年多。他說，雖然下水時感到很冷，但一上岸，就覺得非常暖和。他非常喜歡這項冬泳活動，以後還會繼續參加。

家住布碌崙8大道的張宇和，第一次到康尼島海邊冬泳。他說今年元旦比較暖和，所以決定來試試。妻子也陪他一起到海邊。他平時喜歡各種戶外活動，比如徒步爬山、滑雪、騎自行車，這次冬泳是剛開發的一個新項目。

來自皇后區法拉盛的華裔摩西(Moses)帶著女兒一起冬泳。他說年輕時在中國北方冬泳過幾次，這是第一次到康尼島冬泳。雖然海水冷，但有助於激發身體的抵抗能力，反而不容易得病。冬泳是一種提高身體素質的有效方式。

康尼島元旦冬泳的組織者是北極熊俱樂部，俱樂部主席托馬斯(Dennis Thomas)說，這是一項募捐活動。冬泳不收費，但鼓勵捐款，所有捐款將用於支持康尼島社區的非營利組織。過去十年，北極熊俱樂部共透過元旦冬泳募款逾50萬元。

有人在海灘上吹響海螺，成為獨特畫面。(記者胡聲橋／攝影)
有人在海灘上吹響海螺，成為獨特畫面。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦冬泳，參與者興奮合影。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦冬泳，參與者興奮合影。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島棧道上人們載歌載舞，氣氛熱烈。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島棧道上人們載歌載舞，氣氛熱烈。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦冬泳，參與者熱情洋溢。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島元旦冬泳，參與者熱情洋溢。(記者胡聲橋／攝影)
張宇和(右)在妻子的陪伴下參加冬泳慶新年。(記者胡聲橋／攝影)
張宇和(右)在妻子的陪伴下參加冬泳慶新年。(記者胡聲橋／攝影)

康尼島 皇后區 布碌崙

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