時報廣場跨年濺血 涉恐襲

嫌犯與犯案砍刀。(臉書／警方提供)

紐約時報廣場 31日晚的跨年活動，三名警員被歹徒持刀砍傷，疑為恐怖襲擊。執法人員稱，被捕的19歲嫌犯比克福(Trevor Bickford)，之前已因伊斯蘭教極端言論，包含表示想至阿富汗作戰等，被聯邦調查局列入恐怖份子監視名單。

警方指，12月29日比克福獨自搭乘火車由居住地緬因州至紐約，背包裡有遺書、宗教書籍、其他的刀械。目前他仍在醫院接受治療與評估，受傷員警暫無大礙。市長亞當斯 (Eric Adams)強調，事件發生在時報廣場當晚的檢查管制區之外，肯定警方維安工作及應對訓練。

警方表示，當晚約10時，在西52街與第八大道，三名值勤警員遭歹徒持刀砍傷頭部，其中一名剛從警校畢業，支援新年倒數晚會維安。雙方事前並無挑釁衝突，警員遇襲後開槍擊中歹徒肩膀，隨後逮捕，控罪暫未公布。犯案工具為一把18吋長的砍刀，嫌犯無前科，但此前正被波士頓聯邦調查局調查。

消息指，嫌犯比克福就讀Wells High School時曾是榮譽生，曾因珠寶藝術設計獲獎，也是該校冠軍足球 校隊成員，在父親死於吸毒過量之後，言行開始異常。