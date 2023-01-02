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遊行提升商機 封街影響人流

記者許君達／紐約報導
迪士尼經典卡通形象米老鼠一家受邀來到法拉盛與華人同慶新年。（記者許君達／攝影）
迪士尼經典卡通形象米老鼠一家受邀來到法拉盛與華人同慶新年。（記者許君達／攝影）

新年第一天，法拉盛舉辦規模盛大的花車遊行活動。從集結到結束，活動持續約三至四個小時，共有數千人參與。為了保障活動順利進行，法拉盛的緬街和其他部分與其交叉的道路1日進行了長時間的封閉，車輛禁止駛入、公車繞行、行人過馬路也須繞行緬街地鐵站。對此，附近的華人居民和商戶感受不一，但總體樂觀人潮帶動熱鬧過節氣氛。

緬街交37至39大道之間的集結點是受影響時間較長的地段。一位售賣春聯紅包等年貨的商販說，被遊行活動吸引來的人流，讓停下來問津的人變多了，不管這些人到底買不買東西，「至少營造了人氣」。也有商販表示，停滯的交通和聚集的人群「把生意都擋住了」。

與緬街鄰近的道路受交通影響也較大，但又無法吸引到緬街上的遊覽人群。凱辛納大道上的中美超市在遊行進行的時間段客流明顯比平時周末要少，與其相距不遠的另一家熟食店店員也表示當日的生意受影響，「大概提前一個星期發了通知，但我們都沒怎麼記住這件事。結果今天早上上班時自己都差點進不來。」

不少商家對遊客流還是比較樂觀的。新世界商城內的餐飲業者說，「活動散了，有好多人過來找飯吃。」緬街上的另一間超市業者也表達同樣的樂觀。

遊行 法拉盛 地鐵站

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