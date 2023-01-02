首屆新年花車遊行 法拉盛熱鬧登場

紐約中美商會花車壯觀，迪士尼角色問候社區。(記者許君達／攝影)

首屆「紐約法拉盛 新年康乃馨花車大遊行 」1日上午在法拉盛市中心登場。參加遊行的有23輛花車、17支隊伍，共計數千人，與居民一同迎接新年。這是法拉盛地區第一次在元旦舉辦大型戶外活動，由美國紐約中美商會發起並主辦，多個紐約華人 僑團和社區組織協辦，多位民選官員、社區代表和中國駐紐約總領館官員等出席同賀。

主辦單位介紹，舉辦此次遊行的初衷是讓法拉盛不僅是「華人的首都」，更要以包容友善、團結繁榮的面貌展現在美國主流社會面前。因此，主辦方邀請印度、巴基斯坦、孟加拉等族裔的代表共慶新年，海地共和國候任總統Jude Elie也帶著代表該國的花車受邀到場。

活動邀請華裔「美國小姐」獲獎者，表達華人與美國主流社會的緊密聯結。迪士尼米老鼠夫妻也攜蜘蛛人、史努比、忍者龜等明星登上花車與民眾同樂。遊行路線沿緬街至皇后區植物園外，持續約兩個小時，緬街兩側的人行道幾乎被圍觀人群擠滿。

遊行活動於上午11時在緬街的聖公會聖佐治堂(St. George's Episcopal Church)前集結，市議員黃敏儀代表法拉盛社區將一把金鑰匙交到米老鼠夫妻米奇和米妮手中，宣布他們成為法拉盛公民，並希望他們「常回來看看」，遊行開始。

警車開道，由市警樂隊打頭陣，重機車、骨董車和豪華轎車方陣；隨後，福建、溫州、河南、上海等地的同鄉會與商會的步行方隊登場；步行方隊的最後是民間社團代表。步行方隊全部出發後，花車上場。多個卡通人物所在的頭車為中美商會和環球英雄基金贊助，其他22輛花車分別代表著到場支持的僑團、企業、機構。

美國福建僑團是最積極響應的僑團之一。總策劃王寅表示，福建僑團此次動員300餘人支持，花車在前一天晚上就到法拉盛待命。「騎聚紐約」機車俱樂部則有30多名重機騎士到場。來自上海的Jimmy說，他在俱樂部的群裡看到消息後，沒有多想，就報了名，騎著他的哈雷機車前來捧場。