我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

首屆新年花車遊行 法拉盛熱鬧登場

記者許君達／紐約報導
紐約中美商會花車壯觀，迪士尼角色問候社區。(記者許君達／攝影)
紐約中美商會花車壯觀，迪士尼角色問候社區。(記者許君達／攝影)

首屆「紐約法拉盛新年康乃馨花車大遊行」1日上午在法拉盛市中心登場。參加遊行的有23輛花車、17支隊伍，共計數千人，與居民一同迎接新年。這是法拉盛地區第一次在元旦舉辦大型戶外活動，由美國紐約中美商會發起並主辦，多個紐約華人僑團和社區組織協辦，多位民選官員、社區代表和中國駐紐約總領館官員等出席同賀。

主辦單位介紹，舉辦此次遊行的初衷是讓法拉盛不僅是「華人的首都」，更要以包容友善、團結繁榮的面貌展現在美國主流社會面前。因此，主辦方邀請印度、巴基斯坦、孟加拉等族裔的代表共慶新年，海地共和國候任總統Jude Elie也帶著代表該國的花車受邀到場。

活動邀請華裔「美國小姐」獲獎者，表達華人與美國主流社會的緊密聯結。迪士尼米老鼠夫妻也攜蜘蛛人、史努比、忍者龜等明星登上花車與民眾同樂。遊行路線沿緬街至皇后區植物園外，持續約兩個小時，緬街兩側的人行道幾乎被圍觀人群擠滿。

遊行活動於上午11時在緬街的聖公會聖佐治堂(St. George's Episcopal Church)前集結，市議員黃敏儀代表法拉盛社區將一把金鑰匙交到米老鼠夫妻米奇和米妮手中，宣布他們成為法拉盛公民，並希望他們「常回來看看」，遊行開始。

警車開道，由市警樂隊打頭陣，重機車、骨董車和豪華轎車方陣；隨後，福建、溫州、河南、上海等地的同鄉會與商會的步行方隊登場；步行方隊的最後是民間社團代表。步行方隊全部出發後，花車上場。多個卡通人物所在的頭車為中美商會和環球英雄基金贊助，其他22輛花車分別代表著到場支持的僑團、企業、機構。

美國福建僑團是最積極響應的僑團之一。總策劃王寅表示，福建僑團此次動員300餘人支持，花車在前一天晚上就到法拉盛待命。「騎聚紐約」機車俱樂部則有30多名重機騎士到場。來自上海的Jimmy說，他在俱樂部的群裡看到消息後，沒有多想，就報了名，騎著他的哈雷機車前來捧場。

中美商會／環球英雄基金會會長江錦鑫、市議員黃敏儀、馬泰(Christopher Marte)、州眾議員瑞嘉(Steve Raga)、國會眾議員孟昭文辦公室主任李熙慶、中國駐紐約總領館領僑務處副主任殷民俊、副市長高級顧問顧雅明、福建僑團召集人王綱勇、美國繁榮華埠總會行政總監田士鋭、北美亞裔共創會主席黃晟、紐約中美商會創會會長傅林敏芝等各界人士出席活動。

前導隊伍率先出發。(主辦方提供)
前導隊伍率先出發。(主辦方提供)
各社團對於自家花車上表演的節目都很用心。(記者許君達／攝影)
各社團對於自家花車上表演的節目都很用心。(記者許君達／攝影)
前導隊伍率先出發。(記者許君達／攝影)
前導隊伍率先出發。(記者許君達／攝影)
迪士尼經典卡通形象米老鼠一家受邀來到法拉盛與華人同慶新年。（記者許君達／攝影）
迪士尼經典卡通形象米老鼠一家受邀來到法拉盛與華人同慶新年。（記者許君達／攝影）
遊行開始前，參加遊行的團隊提前約兩小時進場籌備。(記者許君達／攝影)
遊行開始前，參加遊行的團隊提前約兩小時進場籌備。(記者許君達／攝影)
遊行花車。（記者許君達／攝影）
遊行花車。（記者許君達／攝影）
參與者不僅是僑團，也有民間社團。(記者許君達／攝影)
參與者不僅是僑團，也有民間社團。(記者許君達／攝影)
華社僑團踴躍參與元旦大遊行。(記者許君達╱攝影)
華社僑團踴躍參與元旦大遊行。(記者許君達╱攝影)

法拉盛 遊行 華人

上一則

天公作美 康尼島慶元旦 千人冬泳獻愛心

下一則

迎新年 僑社盼華埠改善治安、加速復甦

延伸閱讀

法拉盛大遊行 花車賀新年

法拉盛大遊行 花車賀新年
除舊迎新 紐約法拉盛華人理髮店生意激增

除舊迎新 紐約法拉盛華人理髮店生意激增
1.6萬護士將罷工 包括多家華人區醫院

1.6萬護士將罷工 包括多家華人區醫院
法拉盛市中心疑洩天然氣 消防車封路

法拉盛市中心疑洩天然氣 消防車封路
熬過疫情 美洲中華書法學會揮春慶新年

熬過疫情 美洲中華書法學會揮春慶新年

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

招聘僅限綠卡、公民 違法…聘用這些人 也要挨罰

2022-12-30 06:17
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41
案件現場。(記者許君達╱攝影)

法拉盛男駕車撞妻 車翻重傷

2022-12-27 15:38
全球首家米其林拉麵館日前在登波開設分店。(取自臉書)

全球首家米其林拉麵 紐約登波設分店

2022-12-28 11:54

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招