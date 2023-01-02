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紐約州首位民選女州長霍楚就職 矢言改善治安、拚經濟

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州首位民選女州長霍楚1月1日在州府奧伯尼宣誓就職。(美聯社)
紐約州首位民選女州長霍楚1月1日在州府奧伯尼宣誓就職。(美聯社)

紐約州歷史首位民選女州長霍楚(Kathy Hochul)1月1日在州府奧伯尼宣誓就職；她表示，在新的完整四年任期內將打擊犯罪改善治安，同時降低民眾的生活成本、遏止人口流失的趨勢。

64歲的霍楚2021年8月在前州長葛謨(Andrew Cuomo)因性騷醜聞下台後接任，成為紐約州史上首位女州長；她在去年11月的普選中以6%的微弱優勢險勝共和黨挑戰者李修頓(Lee Zeldin)，成功開啟完整任期。

霍楚表示，在新的完整任期內將打擊犯罪改善治安，同時降低民眾的生活成本、遏止人口流...
霍楚表示，在新的完整任期內將打擊犯罪改善治安，同時降低民眾的生活成本、遏止人口流失的趨勢。(州長辦公室提供)

今年以來紐約州犯罪問題嚴重，而民主黨內部在保釋制度改革上分歧嚴重，這也讓霍楚在競選中飽受攻擊，甚至不少民主黨選民轉而支持共和黨；回應選民，霍楚在就職演說強調，新政府的首要任務是改善公共安全，並且打擊仇恨犯罪和槍枝暴力，「民眾走在街上、乘坐地鐵時，孩子上學時，不會再感到恐懼。」不過，她未透露新政策的細節，表示將在她1月10日的州情咨文中公布。

霍楚還表示，將致力於提高紐約州的生活可負擔程度，她此前提出擬在未來十年新建80萬套住宅，並提供更多就業機會促進經濟發展、緩解人口流失；「高昂的住房和能源成本讓紐約州居民的生活太過艱難，掙扎著支付租金、食物和油費，很多居民離開紐約州，移居生活成本更低、機會更多的地區，我們必須扭轉人口流失的趨勢。」

不過，霍楚提出的溫和派政策能否順利實施，還取決於她州議會的關係；目前州參眾兩會都是民主黨占絕對優勢，可讓霍楚無法行使否決權，而且大部分民主黨州議員的政治傾向比霍楚更為激進，此前州議會在保釋改革問題上就與州府分歧嚴重。

紐約政壇齊聚觀禮。(美聯社)
紐約政壇齊聚觀禮。(美聯社)

聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、紐約市長亞當斯(Eric Adams)、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)以及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)到場祝賀，副州長戴加多(Antonio Delgado)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)也同時宣誓就職。

霍楚 紐約州 民主黨

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