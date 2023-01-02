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燃油稅重收…紐約州多新法1月1日起上路

記者許君達／紐約報導

進入新的一年，紐約州多項重要新法上路，從駕照、油價、病假、工資、投票等，皆與民生息息相關。

燃油免稅期結束，州長決定不再延長，從1月1日起重新收取燃油稅，居民加油的成本將有所提升。紐約上州地區的最低時薪將從13.2元上漲到14.2元，紐約市、長島和威徹斯特郡(Westchester)因已調至15元，不在此列。州長簽署新法，兄弟姐妹加入帶薪家事假的家庭成員定義中，允許雇員在照顧生病的兄弟姐妹期間，獲得正常工資的不低於67%，每年最長12周。

由於選區重劃引起許多跑錯投票站的困擾，紐約州允許登記選民在任意的投票站投票，地點只要在正確的郡和州眾議會選區之內即可。此外，機場被歸類為公共場所，紐約州的機場將在新年為哺乳期的母親提供安全私密的哺乳空間。這個空間會在安檢區後面，遠離公眾視線，並且必須擁有椅子和電源插座。

根據州長霍楚簽署的一項法律，從1月11日起，新考照駕駛將被要求學習有關行人和騎自行車者的安全知識，並將其納入交規考試之中。1月21日起，「電動汽車權利法」將禁止業主組織阻止屋主在其房產上安裝電動汽車充電設備。而1月1日生效的一項新規，要求1983年1月1日或之後出生的人，若要駕駛機械動力船隻，必須完成駕船安全課程，防止意外悲劇。

從此外，1月1日起，大學生運動員可以因他們的姓名、形象和肖像被校方使用而獲得補償，且不必承擔被迫放棄獎學金資格的風險。此外，大學生運動員還被允許聘請在紐約州有執照的律師和體育經紀人。而一項將於3月6日生效的法律，要求電話營銷人員在說出自己的名字和公司後，讓客戶選擇是否加入「禁止來電」名單。

紐約州 投票 汽車

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