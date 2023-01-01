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直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

不懼風雨 紐約時報廣場百萬人跨年

記者張心／紐約報導
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)

疫後首次全面恢復的紐約市時報廣場跨年活動，於2022年的最後一天順利舉行，來自全球的百萬名遊客，不懼風雨待在現場等候，終於在震耳欲聾的新年倒數中，見證水晶球緩緩降落，在興奮與開心的擁抱中，迎接2023年。

(影音來源：記者張心)

(影音來源：記者張心)

自2020年新冠疫情肆虐紐約以來，時報廣場跨年活動便飽受影響；往年都可吸引百萬名觀眾到場參加的倒數慶典，在2020年僅開放第一線急救和護理人員入場；2021年雖然疫情和緩，但在新冠變種病毒Omicron的肆虐中，也只允許完全接種疫苗的民眾參加，且將觀眾總人數限制在1萬5000人。

隨著全球疫情的趨緩和國際旅行限制的放寬，時報廣場跨年活動迎來疫後的首次全面開放，不限制人數，瞬間引來各國民眾的爭相「朝聖」。

在過去一周的時報廣場「辭舊迎新」傳統節目中，無論是告別過去的「清霾日」(Good Riddance Day)，還是五彩繽紛的新年彩紙預演(Confetti Test)，抑或是書寫新年願望的「許願牆」(Wishing Wall)活動，均吸引到來自世界各國的遊客參加，使紐約市街頭再度重見疫情前的熱鬧景象。

紐約時代廣場跨年倒數活動安保嚴格。(記者張心／攝影)
紐約時代廣場跨年倒數活動安保嚴格。(記者張心／攝影)

為了確保此次回歸的跨年活動順利舉行，市長亞當斯(Eric Adams)也聯合市警、市消防局、聯邦調查局(FBI)、聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)等相關單位，在跨年活動現場部署上千名警力、便衣警察、情報人員、爆炸物探測犬隊、重武器隊、無人機勘測和攔截隊、輻射探測隊、機器人和炸彈小組等，全力保證觀眾的安全。

倒數計時後，民眾開心慶祝跨入2023年。(Getty Images)
倒數計時後，民眾開心慶祝跨入2023年。(Getty Images)

不過在跨年活動期間，時報廣場附近也發生多起攻擊；第一起發生在當晚8時45分，在第六大道交西42街有兩名男子爭執，其中一名男子拿剪刀往另一名男子的脖子刺了三下，嫌犯當場被逮捕；第二起發生在晚10時，第八大道交51街，一名男子持刀朝兩名警員揮舞，兩警員受到輕傷，嫌犯仍在逃。

南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)
南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)

即便跨年夜當天的紐約市陰雨濛濛，仍未能澆滅民眾參加這個標誌性國際盛會的熱情；上百萬民眾在當天早早就到時報廣場，排隊等待進入觀賞區，來晚的民眾，只能遠遠感受熱鬧的跨年氛圍。

百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)

當晚的節目也未讓群眾失望，南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope(鄭號錫)、新生代歌手雀兒喜卡特勒(Chelsea Cutler)、JVKE等人領軍明星表演陣容，激起觀眾興奮的情緒；接近午夜時分，約翰藍儂(John Lennon)的名曲「想像」(Imagine)，在雀兒喜卡特勒的翻唱下，更是將現場氣氛推向另一波高潮。

南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)
南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)

中國元素也連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，來自香港的表演藝術家帶來了二胡、口琴、功夫、現代舞等中西合璧的現場演出，並於時報廣場水晶球下方大屏幕，滾動播放香港宣傳片。到場的觀眾們更是獲得了香港時裝設計師譚燕玉(Vivienne Tam)為此次活動特別設計的限量版圍巾，寒風中揮舞著這份充滿濃濃中華文化的祝福。

百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)

接近零點，市長亞當斯到場祝福全球新年快樂；伴隨著3000磅寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，在零點時刻灑下，由2699片水晶組成的五彩繽紛的水晶球也在2022年的最後60秒中，從24米的高空緩緩降落；人們在激動中隨著十倒數計時，歡呼著開啟了全新的一年。

百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)
南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
不少民眾早早就到現場卡位，占個好位置欣賞當晚節目。(路透)
不少民眾早早就到現場卡位，占個好位置欣賞當晚節目。(路透)
彩紙隨著倒數聲從天而降，民眾興奮拍照。(美聯社)
彩紙隨著倒數聲從天而降，民眾興奮拍照。(美聯社)
南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)
南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
此次為疫情之後時報廣場跨年活動首次全面開放民眾到場參加。(路透)
此次為疫情之後時報廣場跨年活動首次全面開放民眾到場參加。(路透)
民眾在雨中興奮迎接2023年。(Getty Images)
民眾在雨中興奮迎接2023年。(Getty Images)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
紐約時代廣場跨年倒數活動安保嚴格。(記者張心／攝影)
紐約時代廣場跨年倒數活動安保嚴格。(記者張心／攝影)
水晶球在晚上6時緩緩上升。(記者張心／攝影)
水晶球在晚上6時緩緩上升。(記者張心／攝影)
群眾席地而坐等待倒數。(記者張心／攝影)
群眾席地而坐等待倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
主持人在晚上6時準時開場跨年活動。(記者張心／攝影)
主持人在晚上6時準時開場跨年活動。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
民眾在雨中興奮迎接2023年。(路透)
民眾在雨中興奮迎接2023年。(路透)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)
百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)

時報廣場 疫情 紐約市

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時報廣場跨年夜 展現「躍動香港」

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