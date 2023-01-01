不懼風雨 紐約時報廣場百萬人跨年

百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)

疫後首次全面恢復的紐約市時報廣場 跨年活動，於2022年的最後一天順利舉行，來自全球的百萬名遊客，不懼風雨待在現場等候，終於在震耳欲聾的新年倒數中，見證水晶球緩緩降落，在興奮與開心的擁抱中，迎接2023年。

(影音來源：記者張心)

(影音來源：記者張心)

自2020年新冠疫情 肆虐紐約以來，時報廣場跨年活動便飽受影響；往年都可吸引百萬名觀眾到場參加的倒數慶典，在2020年僅開放第一線急救和護理人員入場；2021年雖然疫情和緩，但在新冠變種病毒Omicron的肆虐中，也只允許完全接種疫苗的民眾參加，且將觀眾總人數限制在1萬5000人。

隨著全球疫情的趨緩和國際旅行限制的放寬，時報廣場跨年活動迎來疫後的首次全面開放，不限制人數，瞬間引來各國民眾的爭相「朝聖」。

在過去一周的時報廣場「辭舊迎新」傳統節目中，無論是告別過去的「清霾日」(Good Riddance Day)，還是五彩繽紛的新年彩紙預演(Confetti Test)，抑或是書寫新年願望的「許願牆」(Wishing Wall)活動，均吸引到來自世界各國的遊客參加，使紐約市街頭再度重見疫情前的熱鬧景象。

紐約時代廣場跨年倒數活動安保嚴格。(記者張心／攝影)

為了確保此次回歸的跨年活動順利舉行，市長亞當斯(Eric Adams)也聯合市警、市消防局、聯邦調查局(FBI)、聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)等相關單位，在跨年活動現場部署上千名警力、便衣警察、情報人員、爆炸物探測犬隊、重武器隊、無人機勘測和攔截隊、輻射探測隊、機器人和炸彈小組等，全力保證觀眾的安全。

倒數計時後，民眾開心慶祝跨入2023年。(Getty Images)

不過在跨年活動期間，時報廣場附近也發生多起攻擊；第一起發生在當晚8時45分，在第六大道交西42街有兩名男子爭執，其中一名男子拿剪刀往另一名男子的脖子刺了三下，嫌犯當場被逮捕；第二起發生在晚10時，第八大道交51街，一名男子持刀朝兩名警員揮舞，兩警員受到輕傷，嫌犯仍在逃。

南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)

即便跨年夜當天的紐約市陰雨濛濛，仍未能澆滅民眾參加這個標誌性國際盛會的熱情；上百萬民眾在當天早早就到時報廣場，排隊等待進入觀賞區，來晚的民眾，只能遠遠感受熱鬧的跨年氛圍。

百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)

當晚的節目也未讓群眾失望，南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope(鄭號錫)、新生代歌手雀兒喜卡特勒(Chelsea Cutler)、JVKE等人領軍明星表演陣容，激起觀眾興奮的情緒；接近午夜時分，約翰藍儂(John Lennon)的名曲「想像」(Imagine)，在雀兒喜卡特勒的翻唱下，更是將現場氣氛推向另一波高潮。

南韓人氣男團防彈少年團(BTS)成員J-hope登台表演。(記者張心／攝影)

中國元素也連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，來自香港的表演藝術家帶來了二胡、口琴、功夫、現代舞等中西合璧的現場演出，並於時報廣場水晶球下方大屏幕，滾動播放香港宣傳片。到場的觀眾們更是獲得了香港時裝設計師譚燕玉(Vivienne Tam)為此次活動特別設計的限量版圍巾，寒風中揮舞著這份充滿濃濃中華文化的祝福。

百萬名民眾聚集紐約時代廣場參加跨年倒數。(記者張心／攝影)