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直播／揮別防疫限制跨年 紐約時報廣場亮起2023

時報廣場跨年夜 展現「躍動香港」

記者張心／紐約報導
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心／攝影)
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心／攝影)

中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化，於去年12月31日的跨年夜，由香港表演藝術家為全球觀眾帶來二胡、口琴、功夫、現代舞等中西合璧節目，並在時報廣場大屏幕上播放了香港宣傳片，展示了這座現代都市，繁榮優美的別樣景觀。

(影音來源：記者張心)

「薈萃、活力、靈感——躍動香港！」為本次時報廣場演出主題，伴隨現場觀眾的歡呼聲，香港現代舞團TS Crew、世界口琴冠軍何卓彥、二胡藝術家陳璧沁等輪番登場，表演了傳奇爵士鋼琴家及作曲家羅尚正的改編組曲，並把舞蹈、飛躍道、巴西戰舞等元素，以中西合璧的新樣貌搬上舞台。

中國駐紐約總領事黃屏表示，2022年過得不易，希望所有美好都能在新的一年發生；他也提到，期待美中兩國關係友好，「總領館已經做好準備，在簽證發放方面，竭盡全力推動兩國人民的交往。」

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，香港能夠參與紐約市的跨年慶典，她感到十分雀躍，「這是我們向世界展示香港已重返國際舞台的絕佳方式，我們準備好迎接全球遊客。」

聶繼恩說，香港時裝設計師譚燕玉(Vivienne Tam)特別為當天到場參加跨年夜活動的觀眾，設計了限量版圍巾，把香港和新年的元素融入其中，「希望通過這條圍巾，為大家送上愛心和暖意，也向世界展示香港人才的天賦和成就。」

她表示，參與當晚演出的都是香港的親善大使，藉此國際舞台展現香港的優秀風貌，也建立跨文化的友誼橋梁。

紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江、曼哈頓第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)為香港駐紐約經濟貿易辦事處和美中友好協會送上表揚狀；參與開幕嘉賓包括時代廣場聯盟主席哈里斯(Tom Harris)、美中友好協會會長張錦平、中國駐紐約副總領事錢進等。上百位各界嘉賓，也參加了演出前的香港宣傳活動，品嘗香港風味的點心、奶茶等。

香港表演藝術家為全球觀眾帶來功夫表演。(記者張心／攝影)
香港表演藝術家為全球觀眾帶來功夫表演。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領事黃屏(中)祝賀香港藝術家演出圓滿成功。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領事黃屏(中)祝賀香港藝術家演出圓滿成功。(記者張心／攝影)
香港代表中國登場時報廣場跨年活動。(記者張心／攝影)
香港代表中國登場時報廣場跨年活動。(記者張心／攝影)
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心...
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心／攝影)
香港表演藝術家為全球觀眾帶來二胡、口琴、功夫、現代舞等中西合璧現場節目。香港表演...
香港表演藝術家為全球觀眾帶來二胡、口琴、功夫、現代舞等中西合璧現場節目。香港表演藝術家為全球觀眾帶來功夫表演。(記者張心／攝影)
上百位紐約政界、外交界、商界、學術界和旅遊界嘉賓，參加了演出前的香港宣傳活動。(...
上百位紐約政界、外交界、商界、學術界和旅遊界嘉賓，參加了演出前的香港宣傳活動。(記者張心／攝影)
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心...
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心／攝影)
香港表演藝術家為全球觀眾帶來功夫表演。(記者張心／攝影)
香港表演藝術家為全球觀眾帶來功夫表演。(記者張心／攝影)
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩(中)表示，很開心香港能夠參與紐約市的跨年慶典...
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩(中)表示，很開心香港能夠參與紐約市的跨年慶典。(記者張心／攝影)
曼哈頓第一選區市議員馬泰(左)為美中友好協會送上表揚狀。(記者張心／攝影)
曼哈頓第一選區市議員馬泰(左)為美中友好協會送上表揚狀。(記者張心／攝影)
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩(右三)表示，香港能夠參與舉世觸目的紐約跨年慶...
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩(右三)表示，香港能夠參與舉世觸目的紐約跨年慶典，她感到十分雀躍。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領事黃屏祝賀香港藝術家演出圓滿成功。(記者張心／攝影)
中國駐紐約總領事黃屏祝賀香港藝術家演出圓滿成功。(記者張心／攝影)
曼哈頓第一選區市議員馬泰(左)為香港駐紐約經濟貿易辦事處送上表揚狀。(記者張心／...
曼哈頓第一選區市議員馬泰(左)為香港駐紐約經濟貿易辦事處送上表揚狀。(記者張心／攝影)
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心...
中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心／攝影)
香港表演藝術家為全球觀眾帶來二胡、口琴表演。(記者張心／攝影)
香港表演藝術家為全球觀眾帶來二胡、口琴表演。(記者張心／攝影)
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩為時報廣場聯盟贈送香港紀念畫冊。(記者張心／攝...
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩為時報廣場聯盟贈送香港紀念畫冊。(記者張心／攝影)
紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江也代表州長辦公室，為香港駐紐約經濟貿易辦事處送...
紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江也代表州長辦公室，為香港駐紐約經濟貿易辦事處送上表揚狀。(記者張心／攝影)

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