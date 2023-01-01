時報廣場跨年夜 展現「躍動香港」

中國元素連續第11年登上時報廣場的跨年慶典，此次以香港特色為代表文化。(記者張心／攝影)

中國元素連續第11年登上時報廣場 的跨年慶典，此次以香港 特色為代表文化，於去年12月31日的跨年夜，由香港表演藝術家為全球觀眾帶來二胡、口琴、功夫、現代舞 等中西合璧節目，並在時報廣場大屏幕上播放了香港宣傳片，展示了這座現代都市，繁榮優美的別樣景觀。

(影音來源：記者張心)

「薈萃、活力、靈感——躍動香港！」為本次時報廣場演出主題，伴隨現場觀眾的歡呼聲，香港現代舞團TS Crew、世界口琴冠軍何卓彥、二胡藝術家陳璧沁等輪番登場，表演了傳奇爵士鋼琴家及作曲家羅尚正的改編組曲，並把舞蹈、飛躍道、巴西戰舞等元素，以中西合璧的新樣貌搬上舞台。

中國駐紐約總領事黃屏表示，2022年過得不易，希望所有美好都能在新的一年發生；他也提到，期待美中兩國關係友好，「總領館已經做好準備，在簽證發放方面，竭盡全力推動兩國人民的交往。」

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，香港能夠參與紐約市的跨年慶典，她感到十分雀躍，「這是我們向世界展示香港已重返國際舞台的絕佳方式，我們準備好迎接全球遊客。」

聶繼恩說，香港時裝設計師譚燕玉(Vivienne Tam)特別為當天到場參加跨年夜活動的觀眾，設計了限量版圍巾，把香港和新年的元素融入其中，「希望通過這條圍巾，為大家送上愛心和暖意，也向世界展示香港人才的天賦和成就。」

她表示，參與當晚演出的都是香港的親善大使，藉此國際舞台展現香港的優秀風貌，也建立跨文化的友誼橋梁。