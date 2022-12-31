市長亞當斯訪華埠 了解社區困境 聆聽對遊民所、公共治安意見

市長亞當斯(左)30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)30日到訪曼哈頓華埠 ，與當地會談，聆聽社區居民和組織，對遊民所、當地經濟復興和公共治安的意見，並了解社區困境；期間他表示，希望能成為推動華埠復甦的一份子，也承諾將認真考慮東百老匯 91號建老人公寓提案，研究重開柏路(Park Row)的可能性。

市長亞當斯(左二)30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影)

(影音來源：記者張心)

當天亞當斯匆匆造訪華埠，與近30位大華埠民權聯盟(Greater Chinatown Civic Coalition)成員、社區領袖和居民討論東百老匯現況；紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山說，這是眾人努力很久的結果，希望市長能親眼看一下華埠的狀況，尤其是東百老匯目前的蕭條，使市府盡快幫華埠復興。

市長亞當斯30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影) 市長亞當斯30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)先帶亞當斯來到東百老匯交市場街(Market St.)附近，表示周邊許多小商販受到疫情影響關門，「這只是華埠社區眾多問題的一小部分而已」。

市長亞當斯(左)30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影) 市長亞當斯30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影)

接著亞當斯走進怡東商場，該商場過去有新怡東大酒樓及許多商鋪，但受到疫情，商場內空置率現高達80%，亞當斯發出驚呼「這裡究竟發生了什麼？」商場經理陳Terry說，疫情使商家難以生存，紛紛關店走人，如今疫情消退，但商家擔心回來後客流量不夠，「目前的治安、遊民所等問題使華埠失去吸引力。」

其他與會者也提到柏路的關閉影響人潮回流；華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，柏路是華埠的「血脈之路」，在目前華埠的危急關頭顯得尤為要緊，亞當斯則表示，同日會致電給市警及相關單位，了解詳情。

市長亞當斯訪華埠，聽社區人士反饋。(記者張心／攝影) 市長亞當斯30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影)

面對社區關心的遊民所，亞當斯同意考慮社區建議將遊民所選址之一的東百老匯91號，建成老人公寓的提案。

市長亞當斯30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影) 市長亞當斯30日造訪華埠，與當地居民會談，了解社區面對困境。(記者張心／攝影)

大華埠民權聯盟成員王鏑表示，華埠的問題是整體性的，當天與市長提到的問題僅是冰山一角，且社區屢次向市府反映卻不了了之，為了解決社區問題，該聯盟只能想新的計畫並與市府提案，以取代市府原定計畫；「我們都有解決辦法，需要的是一個能夠仔細聆聽我們訴求，同時可以直接和市長轉達的官員。」