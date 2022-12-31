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時報廣場跨年夜 上千警力戒備 管制區禁帶雨傘

記者張心／紐約報導
警察、便衣警察、情報人員將部署在時報廣場人群和周邊29家酒店內。(記者張心／攝影)
警察、便衣警察、情報人員將部署在時報廣場人群和周邊29家酒店內。(記者張心／攝影)

曼哈頓時報廣場跨年夜活動於今(31日)晚登場，為疫後首次不限人數的跨年活動，市警、市消防局和聯邦調查局(FBI)等將派駐上千警力在場維安，目前官方則未接到可信攻擊威脅；另根據天氣預報將有陣雨，但在跨年管制區禁止攜帶雨傘，建議民眾穿雨衣。

市警及相關單位30日在時報廣場舉行例行跨年活動安保記者會，由於31日預報會有陣雨，市警表示，在進入安檢站的管制區域，不允許攜帶雨傘入場，民眾可穿雨衣參加活動；此外，椅子、毯子、酒精飲品、背包、大型手提包等也禁止帶進管制區內。

民眾若要進入活動管制區，可從位於第六大道和第八大道的38街、49街、52街和56街，通過市警的安檢站進入觀看區；由於管制區內未設廁所，民眾如需方便得離開管制區上廁所，入場時需再次通過安檢才可入內。

市長亞當斯出席跨年安保記者會，提醒群眾參加跨年活動注意保暖。(市長辦公室提供)
市長亞當斯出席跨年安保記者會，提醒群眾參加跨年活動注意保暖。(市長辦公室提供)

另外，現場將有62輛裝滿砂石的卡車、173輛的市警攔截車、200個水泥塊，另外還將有1000多個監控攝像頭，反恐警察也會在各個安檢站進行多層檢查，確保活動的安全及順利進行。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，隨著紐約市旅遊業的恢復，今年已有2500萬遊客回歸，明年預計將有7200萬遊客前來，為了鼓勵觀光客造訪，維持安全是第一目標；今年將有市警、市消防局、市交通局、聯邦調查局、聯合反恐特遣部隊(Joint Terrorism Task Force)等相關單位人員派駐。

市警、市消防局、聯邦調查局等機構將派上千警力，確保跨年活動順利進行。(市長辦公室...
市警、市消防局、聯邦調查局等機構將派上千警力，確保跨年活動順利進行。(市長辦公室提供)

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)說，除了有上千名警力在時報廣場，全市各社區及公共交通站點，也有警力分布。

另外還有爆炸物探測犬隊、重武器隊(Heavy Weapons Teams)、無人機勘測和攔截隊、輻射探測隊、機器人和炸彈小組；便衣警察、情報人員則部署在人群和時報廣場周邊29家酒店內；警方呼籲，若民眾發現任何可疑人事物，可撥打911或反恐專線(888)NYC-SAFE(692-7233)。

跨年夜在時報廣場周邊，有上千名警力執勤。(記者張心／攝影)
跨年夜在時報廣場周邊，有上千名警力執勤。(記者張心／攝影)

時報廣場 警察 亞當斯

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