紐約客談／大麻、賣淫、賭場 芝加哥前車之鑑

跨年之際，人人期待擺脫疫情，明年會更好。而政府送給紐約客最搶眼的新年禮物，可能是娛樂大麻 終於合法開賣。29日在曼哈頓的首家零售店，現場人滿為患，事先預約的訂單超過2000份，有人以抽紐約自己種植出產的大麻為榮，議員也出席見證此歷史時刻，指居民不再需要到外州購買，樂觀大麻將有助刺激本地經濟。

芝加哥 近年人口大量外移，有人分析，除治安惡化，也與開放大麻、賭場，推動性交易除罪化相關。紐約媒體近期公布統計，與性交易相關的執法，近年明顯減少，檢察官也撤銷數千控訴。紐約下州地區，將開放三張可經營真人發牌的賭場執照，一般預計至少一處將在紐約市 、一處在近郊。

這裡不是想將大麻與毒品混為一談，但政府無視黑市猖獗，售價明顯遠低於合法大麻，居然還有抽合法大麻較健康安全的行銷說詞，以及不願意重懲大麻、性交易相關犯罪等，都令人憂心。所幸後者的完全除罪化，爭議仍大。

相較芝加哥經驗，如果這些聽來還不夠熟悉，紐約市疫期大量富人外移，保釋法改革後嚴重惡化的治安，幾乎顛覆州長選舉，許多選區、族裔也不再像過去對民主黨死忠等，都可視為物極必反的訊號。此外，市府將大量資源，用於優先照顧遊民、跨境政庇客等，雖然許多故事值得同情，但仍令納稅人感到不公。

現在，還有一群進步派州議員，抵制州最高司法機構上訴法院首席法官的任命，企圖全盤左傾，無視其他人的價值觀。只能說：醒醒吧，老百姓並不傻；弱勢維權、鼓吹灰色地帶的泡沫經濟，高喊進步口號，應該有個極限。

（紐約客談，每周二至周六見報）