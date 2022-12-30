新年彩紙預演 嗨翻時報廣場

跨年倒數暖身，時報廣場舉辦第31屆彩紙預演。(取自時報廣場聯盟推特)

（影音來源：記者張心）

紐約市 新年彩紙預演(Confetti Test)29日在時報廣場 舉行，天氣雖冷但豔陽高照，早早等在現場的民眾歡呼彩紙飄散，排隊等待將新年願望寫在「許願牆」(Wishing Wall)上。

作為時報廣場跨年夜的王牌環節，彩色的水晶球與寫滿萬名民眾心願的彩色紙片，將在新年零時落下，伴隨人們的歡呼和美好的祝願，一同步入嶄新的一年；主辦方也於跨年活動前夕舉辦彩紙預演，提前測試風向並確保彩紙在活動當天能順利飄落。

彩紙預演在今年走入第31個年頭，不同於過去的30年，本次未像往年在滾石餐廳(Hard Rock Cafe)樓頂進行，而是選在時報廣場中心、百老滙(Broadway)45街至46街之間，於跨年夜的演出舞台上，將3000磅手工彩紙拋向空中，慶祝這項持續了31年的迎新傳統。

時報廣場聯盟(Times Square Alliance)主席湯哈里斯(Tom Harris)表示，在跨年夜當晚，會有上百人在時報廣場幾座高樓的頂層，將寫滿成千上萬心願的彩紙，從上百米高的空中向下撒落；民眾在網路提交的彩紙願望，也將被打印在彩紙上，在當晚一併撒下。