就業住房 紐約州禁止歧視移民 社區慶進一步維權

劉醇逸(前排左)與克魯茲(前排右)與多族裔社區組織，宣布州長簽署禁止歧視非公民或無綠卡移民就業與住房法案。(記者牟蘭／攝影)

州參議員劉醇逸等提案修改人權法，禁止在紐約州歧視 非公民或無綠卡 的移民 就業與住房等，此案日前由州長霍楚(Kathy Hochul)簽署，州人權廳(NYS DHR)已對部分針對國籍歧視的個案展開調查，確保雇主、房東與其他公共資源不因上述問題，區別對待移民。

劉醇逸與州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、華人策劃協會(華策會)與亞洲人平等會等，29日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前，慶祝霍楚簽署這項法案(S6586A/A6328A)，為移民帶來公平住房與就業等機會，並呼籲社區關注。

劉醇逸說，疫情初期曾有華人因族裔，被房東以「你帶來新冠為由」拒之門外，也有不少移民因不是公民或沒有綠卡無法工作；根據新法，他表示，若申請者被聯邦授權合法工作，雇主不能因其不是公民或沒綠卡，拒絕他入職，「尤其是亞裔與西語裔，還有許多人不是公民，也沒綠卡」。

州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)表示，紐約州是移民尋找希望的燈塔，新法象徵不允許任何形式歧視的價值觀，但全州針對移民的仇恨犯罪和襲擊事件卻上升，感謝州長保護移民社區的權益。

華策會項目主管佩雷拉(Edgar Pereira)表示，疫情爆發後，全市針對族裔仇恨犯罪風氣蔓延，移民需要一項法律保護自身權益，該會也會繼續與民代合作，讓紐約市成為歡迎所有人的城市。亞平會幕僚長鄭白美指，亞平會將延續反歧視的宗旨，服務社區。

民權中心移民公正組織的代表朴戴安(Diana Park)表示，今年23歲的她，一歲被收養，目前是「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)者，深知沒有綠卡的移民在就業上受到歧視；她指，每七名亞裔中有一人是無證客，許多生活在陰暗中，新法將為所有移民提供公平就業與住房等機會。