新規上路…招聘僅限綠卡、公民 雇主就觸法

華裔律師指，日後在中文網頁或報刊上招聘人員，應避免使用「僅限綠卡持有者或公民」的要求。(記者牟蘭／攝影)

紐約州州長日前簽署禁止歧視移民 身分的法案，華裔律師對此指，若求職者已持有工卡等在美合法工作許可，雇主不能以無綠卡 或非公民為由拒絕其入職，尤其在中文網頁或報刊招聘，也應避免使用相關字眼。此法實施後，將視為違法。但律師也指，任何法規不能強制雇主聘用特定人員。

移民律師朱偉表示，移民在美國工作，需持有美國公民及移民服務局(USCIS)核發的工作許可，若雇主聘用無許可者，恐面臨美國移民及海關執法局(ICE)至少2500元罰款；他指，非公民與無綠卡者，需先申請工卡或在美合法工作簽證 ，獲批後，才允許在當地工作，否則被當局發現將面臨被遞解的風險。

朱偉指，若聯邦的移民法與州法衝突，應以聯邦法律為主，意味著這項州法只適用於在美持有合法工作許可的求職者；對於向移民提供公平工作機會，他說，聯邦、紐約州與市法有相似條款，禁止雇主因員工的移民身分「奴役」他人，如提供較低薪資與過長工作時間等。

移民律師劉汝華表示，除非工作內容涉密，對求職者有嚴格要求外，只要申請者持有工作許可，都應在招聘範疇，他舉例，部分中文網頁或報刊的招聘廣告「限綠卡持有者或公民」要求，將在此法實施後，視為違法。

劉汝華指，部分紐約華人，申請政治庇護或婚姻綠卡期間，即使持有工卡與其他合法工作簽證，自身資歷也符合招聘要求，但被雇主拒之門外。此法實施後，會為這些移民帶來公平就業機會。

對於如何遵守此法，劉汝華表示，雇主招聘具有傾向性，部分公司指，持有綠卡或公民求職者更穩定，無須擔心工作許可到期等問題，即使日後不會明確以上述理由拒絕無綠卡移民，也可用其他理由拒絕；朱偉也指，根據憲法修正案，雇主對求職者也有選擇權，任何機構不能強制其雇用特定人員。