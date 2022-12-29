跨年倒數 MTA公布地鐵火車增班

紐約時報廣場跨年當天，地鐵和火車將增班次。(記者張心／攝影)

紐約時報廣場 跨年活動在即，大都會運輸署(MTA)28日宣布，將增加31日的地鐵 、長島鐵路 (LIRR)、及北線鐵路(Metro-North)班次，方便民眾往返曼哈頓中城。

疫情後遊客回歸，時報廣場附近人潮近日不斷攀升。為了保證跨年夜的交通安全，大都會運輸署、市警和時報廣場聯盟(Times Square Alliance)公布出行和封路計畫，強烈建議民眾搭乘公共運輸。

42街至59街將從31日下午開始封路，但會增加途徑該地的地鐵班次，包括1、2、3、4、5、6、7、C、D、L、N、Q和R線地鐵，及其他任何從時報廣場到大中央車站(Grand Central)的列車；其餘的地鐵線路會按照周六的時間表行駛。

值得注意的是，1號線地鐵31日將不會在50街站經停，N、Q、R線地鐵將不經停49街。1月1日和2日，全市地鐵將全部恢復常規的星期日班次。公車在31日和1月1日將按照周六和周日班次；1月2日按周六時間表，唯獨史泰登島的公車將在2日按周日時間表。

長島鐵路將在30日下午增加東行列車，31日晚間增加往曼哈頓方向的車次，1月1日早晨再次增加東行列車。北線鐵路將在1月1日午夜至早5時，加開從大中央車站出發的列車。

市警局也提醒，從31日零時開始，長島鐵路和北線鐵路將有24小時的「禁酒令」，違反者會被開罰單、沒收飲料並被趕下火車。

更多跨年夜和新年公交信息，可參考：https://new.mta.info/。