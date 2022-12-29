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告別過去重新出發…時報廣場「清霾日」重現疫前盛況

記者張心／紐約報導
今年以馬拉松終點的舞台形式，參與者衝破終點線告別過去。(記者張心／攝影)
今年以馬拉松終點的舞台形式，參與者衝破終點線告別過去。(記者張心／攝影)

紐約市「辭舊迎新」的傳統節目「清霾日」(Good Riddance Day)於28日在時報廣場舉行，同過去兩年疫期不同，今年的「清霾日」吸引來自世界各國的遊客參加，近千人排隊使時報廣場再度回到疫前的巔峰。

影音來源：記者張心

疫情消退、全球旅行政策放寬，紐約時報廣場當日聚集來自世界各國的遊客。人們一大早便來排隊，踴躍地參加世界聞名的「清霾日」，希望告別2022年的煩惱與不快，一同迎接2023年的未知喜悅。

「時報廣場聯盟」今年以馬拉松終點的舞台形式，請參加的民眾先向主持人和全場朗讀自己想要銷毀的不愉快，然後當眾大力手撕書寫不快的紙片，接著擊打模擬拳擊練習柱，然後飛奔衝破終點彩帶，跟往日的不好記憶說再見。

參加的民眾向主持人和全場朗讀自己想要銷毀的不愉快。（記者張心／攝影）
參加的民眾向主持人和全場朗讀自己想要銷毀的不愉快。（記者張心／攝影）
參加的民眾擊打模擬拳擊練習柱告別過去。(記者張心／攝影)
參加的民眾擊打模擬拳擊練習柱告別過去。(記者張心／攝影)

本次「清霾日」告別紙片上，出現最多的詞是「新冠病毒」(Covid-19)和「疫情」(Pandemic)；一個小時的活動中，參加者紛紛提到「希望疫情和病毒只留在2022年」，「期待2023年沒有戰爭，世界能夠回到2019年」。而在自我介紹環節，人們發現基本上集齊了全球各洲的遊客，包括英國、義大利、日本、澳洲、希臘等地，主持人驚嘆時報廣場又回到世界的中心的地位。

來自挪威的母女哈里斯(Lily Harris)表示，這是自2019年以來，她們第一次到外國旅行；選擇紐約市是因為嚮往已久，尤其是跨年倒數計時，一直期望能親身體驗，「這次寫的心願是希望新年能夠成為更好的自己。」

作為拉丁美洲的傳統項目，「清霾日」選擇在新年前夕，將過去一年中帶有不好回憶的物品全部摧毀，以此形式期待來年能夠收穫全新的開始。自從「清霾日」被「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)引薦到紐約後，便成為每年跨年夜前的固定娛樂項目，主辦方提前邀請參加者將不好的回憶寫在紙上，於每年12月28日中午，在時報廣場用手撕或碎紙機銷毀，給生活在壓力下的紐約客一個宣洩負面情緒的窗口。

紐約市時報廣場「清霾日」吸引近千人排隊。（記者張心／攝影）
紐約市時報廣場「清霾日」吸引近千人排隊。（記者張心／攝影）

時報廣場 疫情 紐約市

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