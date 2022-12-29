桑托斯稱賣二手精品賺百萬 被質疑

桑托斯指自己通過售賣奢侈品而暴富。(美聯社)

共和黨 籍紐約州 國會眾議員 當選人桑托斯(George Santos)日前承認履歷與身世造假後，他28日接受媒體採訪解釋他2021年突然「暴富」的原因，指他通過售賣二手奢侈品，獲得百萬身家，但拒絕提供相關文件；事件發酵後，同為共和黨籍的納蘇郡地區檢察官也宣布對他展開調查。

根據全球新聞網站Semafor報導，桑托斯在2020年首次競選國會眾議員，他時任金融公司LinkBridge的副主席，年收入只有5萬5000元，該公司在翌年4月被指涉龐氏騙局，他於時年3月離職，未受牽連，同年5月他創建Devolder Organization，從中賺取350萬元到1150萬元，身價激增。

桑托斯指，Devolder Organization的業務包括為高淨值資產人士(High Net Worth Individual)，提供「建立交易」(Deal Building)與「特殊諮詢」(Specialty Consulting)，他解釋會自己會通過名片夾尋找潛在的買家，售賣飛機、遊艇等，創辦前六個月就獲得數百萬元合同。

以售賣2000萬元的遊艇舉例，桑托斯說，他的佣金達到20萬元到40萬元，但他拒絕回應百萬元的合同細節以及前顧客的信息，這家公司在今年9月，因未能提交年度報告而解散，該公司為他日後競選提供70萬元的貸款；對此，他以公司的會計因意外遲交相關文件，以解釋公司關門。

國會眾議員候選人高德曼(Dan Goldman)質疑此公司建立是否旨在為桑托斯輸送非法競選資金，要求他主動提交相關文件。

桑托斯拒絕提交相關文件，「我不會跟著這些人的節奏走，如果是相關的執法機構要求我公開任何公司的任何文件，我都會照做，但不是交給自認為有權這樣做的國會同儕(他們無權調查自己的同事)」。

對於桑托斯的爭議，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前已聲明將調查，納蘇郡地區檢察官唐納利(Anne Donnelly)28日也指將對他展開調查，但未說明調查的具體事項以及當事人是否面臨任何刑事指控。