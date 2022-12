霍楚：犯罪受害者 增財務援助

州長霍楚 27日宣布,三項旨在對非身體傷害犯罪受害及倖存者擴大援助和保護的法律已經生效。根據新法,非法傳播或發布親密圖像(通常被稱為「報復性色情」)及一級和二級魯莽行為三種犯罪的受害者,如果在12月27日及以後向紐約州 受害者服務辦公室(State Office of Victim Services)申報,可尋求與犯罪行為相關的費用賠償。

此外,家暴 受害者也可以用額外的文件證明自己身分被盜。預防家庭暴力辦公室(Office for the Prevention of Domestic Violence)說,超過99%的家庭暴力受害者經歷過財務虐待,包括強迫債務和身分盜竊。新法能夠幫助他們重新獲得穩定的經濟狀況。

州府提示,所有需要這方面幫助的居民都可以獲得免費的服務。詳細信息可以訪問受害者服務辦公室網站,或在Twitter和Facebook上關注該機構。

紐約州還為家庭暴力和性暴力受害者提供全天候支持服務,需要者可撥打(800)942-6906、發短信(844)997-2121,或訪問opdv.ny.gov在線交流。