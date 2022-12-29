紐約都會區 疫期家庭支出超全美

紐約家庭用於食品採購的平均花費是6334元，占比67.4%。(本報檔案照)

最新研究顯示，紐約都會區，包括紐約市 、紐瓦克和澤西市在內的家庭，2020年和2021年平均每年支出7萬7204元，遠高出全美6萬4187元的平均水平。

這項消費者支出調查(Consumer Expenditure Survey)結果於本月公布，是由人口普查 局(U.S. Census Bureau)為美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)執行。

調查指，住房成本是紐約人最大開支。紐約市家庭在住房方面的平均年支出為3萬0560元，住房開支占家庭總預算 的39.6%，比全美34.3%的平均水平高得多。在全美已公布數據的22個大型都市圈中，紐約是十個住房支出明顯高於全國平均水平的地區之一。

不過令紐約人稍能感到安慰的是，紐約人的交通支出比其他地方要低一些。報告指出，紐約地區的家庭將11.7%的預算用於交通，低於16.2%的全國平均。在紐約家庭每年平均9014元的交通支出中，89.4%用於購買和維護私人車輛，全美的平均為96.6%，這說明紐約人乘坐大眾運輸的比率較高。

此外，紐約家庭預算中用於食品的部分為12.2%，與全美平均水平基本持平。數據顯示，紐約人將更多的錢用在自家的廚房。紐約家庭用於食品採購的平均花費是6334元(占比67.4%)，用於外出用餐的費用是3060元(占比32.6%)；而這兩項消費的全美平均水平分別是65.3%和34.7%。

紐約家庭的消費構成中還有幾項數據與全美平均水平有較大的差異。其中對教育的投入占比(3.6%)遠高於全美的1.9%，而健保、娛樂和菸草製品的開支則遠低於全美平均值，顯示紐約人的生活更加辛苦和單調。詳細數據可參見https://reurl.cc/Z1ZklW。