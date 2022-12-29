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17公務員 詐領新冠補助遭起訴

記者許君達/紐約報導

紐約聯邦檢方近期對以欺詐手段申請政府新冠紓困金的19人提起訴訟，其中有17人此前是紐約市或紐約州的政府雇員。

涉案的公務員包括一名紐約市懲教官員、八名警察和八名其他政府機構職員，起訴的罪名包括通過提交虛假的聯邦中小企業署(SBA)貸款申請，實施電信欺詐以及在SBA的經濟傷害災難貸款(EIDL)計畫或薪資保護計畫(PPP)下提交欺詐性申請。

曼哈頓南區聯邦法院公布的信息顯示，這些被告於2020年夏天向EIDL提交虛假的貸款申請，謊稱經營美容美髮或美甲店，並虛報「企業」的總收入和雇員人數。其中一些被告在申請時聲稱他們的企業有六位數收入，而實際則少得多，或者申報的企業本身根本就是虛構。許多被告在得到貸款後將錢用於賭博、炒股、電子產品或高檔服裝等奢侈消費。據報告，這些人總共非法獲得150多萬元，並且還有再竊取數十萬元的計畫。

這些救濟計畫的初衷是為因疫情陷入困難的企業主提供資金，卻被這些政府職員侵吞。紐約南區聯邦檢察官辦公室表示，作為公務員，他們對於公共政策的了解更多，卻利用信息優勢侵占納稅人的錢。根據聯邦法律，這些嫌疑人若電信欺詐罪成，最高可判處20年監禁。

貸款 紐約市 紓困金

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