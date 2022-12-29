走出危機 亞當斯盤點首年政績

市長亞當斯公布上任一年的重要政績。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)在結束第一年任期之際，於28日發表長串任內成就，稱接手的是一座危機中的城市，新冠感染率飆升，犯罪率猛增，就業增長乏力，但一年之後，紐約回歸了。槍擊案和凶殺案大幅下降，地鐵 客流量恢復到疫情前的水平，酒店客滿，數百萬遊客湧入紐約。但亞當斯也表示，2023年的紐約仍將面臨巨大挑戰，他還有更多工作要做。

亞當斯說，他執政一年，將重點放在公共安全上。今年迄今為止槍擊事件下降17%，凶殺案下降13.1%。此外，警方今年從街道清除了7000多把非法槍枝，逮捕4500多人，創27年新高。此外，今年11月的重大犯罪較去年同期有所下降，而11月地鐵犯罪率同比下降12.8%。今年紐約地鐵乘客量近日也超過10億人次。

亞當斯啟動全國首個「移動檢測治療」計畫，在做快速檢測的同時，病人可以立即獲得抗病毒藥物，減少住院和死亡人數。紐約市 還分發超過 7500萬個免費的居家檢測盒，以確需要時可以立即獲得快篩結果。

今年夏天，擴大暑期青年就業機會，為10萬多名年輕人提供服務，包括通過暑期青年就業計畫提供約9萬個工作崗位和通過其他城市項目提供約1萬個工作崗位，也是紐約市歷史最多。

亞當斯把房屋局(NYCHA)管理的政府樓公共住房保護信託法案簽署為法律，該法案將通過創新模式為2萬5000個NYCHA家庭提供維修服務。年初以來，讓近3000戶家庭獲得支持性住房，數量遠超去年。還啟動了Big Apple Connect計畫，準備在 2023年底前為居住在200多個NYCHA開發項目中的30萬紐約人，提供免費高速網路和基本有線電視。

紐約市對118項城市法規進行改革，這是「小企業向前邁進」計畫的一部分，將為紐約市小企業每年節省約890萬元。市府並宣布一項1450萬元的清潔撥款，建設一個更清潔的城市，目標是1000多個長期被忽視的死角。還在垃圾箱服務上投入創紀錄的2200萬元新資金。亞當斯也提出在教育、稅收、重振旅遊業、建立生命科學中心、支持移民等方面的成績。