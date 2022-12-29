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疫情期間 曼哈頓2400百萬富翁出走

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，新冠疫情期間有超過2000名百萬富翁逃離曼哈頓。(記者和釗宇／攝影)
數據顯示，新冠疫情期間有超過2000名百萬富翁逃離曼哈頓。(記者和釗宇／攝影)

根據國稅局(Internal Revenue Service)公布的最新數據，新冠疫情期間有超過2000名百萬富翁逃離曼哈頓紐約州已成為全美僅有的三個富翁人數減少的州。

根據報稅紀錄，紐約州年收入超過100萬的納稅人數量，從2019年的5萬5100人下降至2020年的5萬4230人，降幅為1.3%；曼哈頓2020年流失的百萬富翁數量更多，根據納稅人監督組織公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)的研究，2020年共有2494名百萬富翁離開曼哈頓遷往郊區或外州，人數比2019年增長10%。

除了疫情影響，前州長葛謨(Andrew Cuomo)2020年出台的富翁稅，也是導致富翁出逃的原因之一，高收入人群的稅率從8.82%升至9.65%，讓紐約州成為全美稅負最高的州；公共政策帝國中心研究員麥克馬洪(E.J. McMahon)表示，紐約州富翁人數持續減少，是對州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會敲響的警鐘。

在紐約州百萬富翁人數減少的同時，全美百萬富翁人數卻增長10%，從55萬4340人增至60萬8540人；因此，紐約州百萬富翁人數占全美總數的比率從9.9%降至8.9%，也低於2010年的12.7%；2020年，全美百萬富翁人數淨減少州只有紐約州、奧克拉荷馬和路易斯安納州。

專家認為，紐約市出現居民流失的原因包括生活成本太高、新冠防疫限制太多以及犯罪飆升；此前有預計稱，大約有30萬市民在2020年離開紐約市，帶走了約210億元收入。

紐約市郊成為富翁移居的落腳點；數據顯示，長島納蘇郡、包括威徹斯特郡、達切斯郡等地的上州哈德遜谷地，都出現富翁淨流入；佛州也是紐約州富豪逃離的最大目的地，其他目的地還包括德州、田納西、喬治亞和南北卡州。

富翁的離開可能對紐約州的稅基產生影響，根據麥克馬洪的研究，紐約州收入前1%的居民，2020年繳稅占全州所得稅總額的46%；而且，不只高收入者在逃離，全州年收入在50萬至100萬之間的納稅人，2020年也減少了2600人。

紐約州 紐約市 曼哈頓

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