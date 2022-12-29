疫情期間 曼哈頓2400百萬富翁出走

數據顯示，新冠疫情期間有超過2000名百萬富翁逃離曼哈頓。(記者和釗宇／攝影)

根據國稅局(Internal Revenue Service)公布的最新數據，新冠疫情期間有超過2000名百萬富翁逃離曼哈頓 ，紐約州 已成為全美僅有的三個富翁人數減少的州。

根據報稅紀錄，紐約州年收入超過100萬的納稅人數量，從2019年的5萬5100人下降至2020年的5萬4230人，降幅為1.3%；曼哈頓2020年流失的百萬富翁數量更多，根據納稅人監督組織公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)的研究，2020年共有2494名百萬富翁離開曼哈頓遷往郊區或外州，人數比2019年增長10%。

除了疫情影響，前州長葛謨(Andrew Cuomo)2020年出台的富翁稅，也是導致富翁出逃的原因之一，高收入人群的稅率從8.82%升至9.65%，讓紐約州成為全美稅負最高的州；公共政策帝國中心研究員麥克馬洪(E.J. McMahon)表示，紐約州富翁人數持續減少，是對州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會敲響的警鐘。

在紐約州百萬富翁人數減少的同時，全美百萬富翁人數卻增長10%，從55萬4340人增至60萬8540人；因此，紐約州百萬富翁人數占全美總數的比率從9.9%降至8.9%，也低於2010年的12.7%；2020年，全美百萬富翁人數淨減少州只有紐約州、奧克拉荷馬和路易斯安納州。

專家認為，紐約市 出現居民流失的原因包括生活成本太高、新冠防疫限制太多以及犯罪飆升；此前有預計稱，大約有30萬市民在2020年離開紐約市，帶走了約210億元收入。

紐約市郊成為富翁移居的落腳點；數據顯示，長島納蘇郡、包括威徹斯特郡、達切斯郡等地的上州哈德遜谷地，都出現富翁淨流入；佛州也是紐約州富豪逃離的最大目的地，其他目的地還包括德州、田納西、喬治亞和南北卡州。

富翁的離開可能對紐約州的稅基產生影響，根據麥克馬洪的研究，紐約州收入前1%的居民，2020年繳稅占全州所得稅總額的46%；而且，不只高收入者在逃離，全州年收入在50萬至100萬之間的納稅人，2020年也減少了2600人。