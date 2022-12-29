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霍楚簽2法 嚴打防疫詐騙

記者和釗宇／紐約報導
州長霍楚28日簽署兩項法案，將嚴厲打擊防疫相關的詐騙行為。(美聯社)
州長霍楚28日簽署兩項法案，將嚴厲打擊防疫相關的詐騙行為。(美聯社)

新冠疫情期間出現不少失業金詐騙事件，令紐約州損失慘重；州長霍楚(Kathy Hochul)28日簽署兩項法案，將嚴厲打擊防疫相關的詐騙行為，給舉報詐騙的民眾更多金錢激勵，確保舉報者能獲得追回損失的一部分作為酬謝，並增加對詐騙犯的罰款。

新冠疫情期間失業金申請量飆升，詐騙也層出不窮，根據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)上月公布的報告，紐約州已經因為疫情相關的詐騙問題浪費了110億元稅金；因此，州參眾兩會今年夏季通過兩項法案，提高民眾舉報防疫詐騙的獎金，同時增加對詐騙犯的罰款。

霍楚表示，「簽署這兩項法案就是要傳遞明確的信息：紐約州對詐騙零容忍，尤其是在救濟需求最高的關鍵的時期；這兩項法案將保護民眾，鼓勵民眾舉報詐騙行為，協助收回損失，同時打擊詐騙者企圖發國難財的欺騙行為。」

其中，第一項法案允許舉報者獲得追回款項的一部分作為酬勞；州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，兩項法案有助於州檢察長辦公室打擊詐騙行為，「我的辦公室一直嚴厲打擊詐騙、囤積居奇等行為，已經為消費者追回了數百萬元損失。」

詐騙 疫情 紐約州

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