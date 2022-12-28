地鐵借廁所遭拒拉褲子 華婦怨紐約太落後

紐約市地鐵公廁，疫情期間全數關閉。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)一名華婦27日搭乘地鐵時感覺肚子不舒服，於是下車尋找廁所，卻被地鐵工作人員拒用，撐不到回家，最終在褲裡便溺；感到丟臉，也抱怨「紐約實在落後」，找公廁太難，希望市府能重視，改善人民生活品質。

陳女士向本報指出，27日早上9時左右從布碌崙家中出發，搭乘N車到曼哈頓華埠買菜，在車上肚子劇烈疼痛；她提前在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站 (Atlantic Avenue-Barclays Center Station)下站，心想地鐵總站一定有公廁。

從月台上樓以後，她走了一段路終於發現廁所，但門是鎖上的；一名地鐵工作人員碰巧經過，陳女士表示肚子太痛，希望可以通融借個廁所，遭對方拒絕，「他讓我走出地鐵站去外面找廁所，我哪裡趕得及，那種每分每秒疼得要爆炸的感覺。」她選擇搭車回家，結果在車上卻忍不住，擔心味道，戰戰兢兢地撐到回家洗澡。

她指，在公眾場合大小解是違法，還會被別人指責素質不好，從前她也無法理解隨地解決的人，但經歷這次事件，讓她改觀。「人有三急，當下真的控制不了，又找不到廁所，到底該怎麼辦？」，政府收稅，應該用在城市建設、基礎設施，紐約市 地鐵系統已不是第一次被批老舊、不人性化，「為什麼這麼大的城市地鐵，連個公用廁所都找不到，真是落後。」她說很多老人小孩也可能面臨這樣的情況，政府該為他們考慮。

本報先前報導，全市472個地鐵站，有69站設有公廁，不過在2020年春季全數關閉。MTA將在明年1月，優先開放八個「狀況良好的」地鐵站廁所，包括布朗士161街-洋基體育場站、法拉盛緬街站、曼哈頓14街-聯合廣場站、爾頓街(Fulton St.)站、布碌崙(布魯克林)傑街-都會科技(Jay St-Metrotech)站。

據統計，紐約市約有1160間公廁服務800萬的市民，主要分布在公園、地鐵站、圖書館及泳池，然而紐約公廁長期因髒亂差聞名，也是治安死角。