紐約客談／國際大都會 內急處處不方便

許多外國旅客，對紐約這個集娛樂、藝術、時尚、金融於一體的大城市建設，大跌眼鏡；就以公廁不足來看，不僅讓外地人感覺來這裡旅行不方便，就連本地人「內急」起來，都難找廁所。

以布碌崙一名華婦最近的遭遇為例，在多條地鐵線路途經的地鐵總站，好不容易找到一個廁所，卻因只是給員工使用遭拒絕，最後出糗；這些年來，許多讓人感到咋舌的影片流出，曾有一名外國女子到咖啡廳借廁所被拒絕，當眾氣得脫褲直接蹲下拉屎，讓看在眼裡的員工和其他顧客也尷尬得無地自容。

對於這樣的事件，旁觀者自然都是批評多於理解，認為不管是否涉及生理需求，還是該體現文化教養；這時反對者就會出聲反駁，如果忍得下來，誰又會想要肆無忌憚地隨處解決，丟臉的事正常人都不會想做。

社會的文明不僅表現在不允許隨地大小解，也該體現在善意與包容，特別是針對嬰孩、長者、孕婦等弱勢群體，在緊急生理情況下的關懷；在地鐵站 遭拒的華婦，或許是未能清晰向工作人員傳達緊急需求，無法獲得通融。

至於紐約市 公廁，隨著治安惡化、遊民吸毒者滿街，成為蓋公廁的主要隱患，這點勉強可以被理解；但就算做不到廣設公廁，在人潮多的地鐵站開放公廁，也算合理。

乘客聯盟(Riders Alliance)表示，地鐵廣設公廁是公共衛生的一部分，對乘客也更人道。紐約市地鐵運輸系統一直被抱怨落後，大都會 運輸署(MTA)將在未來幾年作出多項走向現代化的發展，如更換車廂、並有意針對旋轉門、緊急逃生門再設計等，或許也是時候將如廁需求也考慮在內。

（紐約客談，每周二至周六見報）