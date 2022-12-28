我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

紐約市出生率續跌 比疫情前少10%

記者和釗宇╱紐約報導
數據顯示，2021年全市新生兒數量小幅下滑，但比疫情前的2019年減少超過一成。(美聯社)
數據顯示，2021年全市新生兒數量小幅下滑，但比疫情前的2019年減少超過一成。(美聯社)

紐約市衛生局27日公布數據顯示，2021年全市新生兒數量比前一年小幅下滑，更比疫情前的2019年減少超過一成；同時，全市最受歡迎的男女嬰兒姓名變動不大，艾瑪(Emma)和連姆(Liam)分別連續第五年和第六年蟬聯最受歡迎女嬰名和男嬰名。

根據衛生局的數據，2021年全市共有9萬9262名新生兒出生，比2020年的10萬22個減少0.07%；與2019年的11萬443名相比，降幅則達10.1%；全市五區中，曼哈頓新生兒數量最多，有3萬9559名，布碌崙(布魯克林)2萬3217名，皇后區1萬9758名，布朗士區1萬1198名，史泰登島5530名。

在疫情衝擊的不確定環境下，紐約市父母多為新生子女選擇較為保守和傳統的名字；根據衛生局的數據，2021年共有434個家庭為新生女兒取名艾瑪，這已經是艾瑪連續第五年蟬聯最受歡迎女嬰名；同時，全市共有703名男嬰取名連姆，連續第六年成為最受歡迎男嬰名。

除了艾瑪和連姆之外，其他傳統取名也受到青睞；女嬰方面，奧利維亞(Olivia)排名第二，其後則是米亞(Mia)、索菲亞(Sophia)、麗雅(Leah)、愛娃(Ava)、伊莎貝拉(Isabella)、艾美利亞(Amelia)、盧娜(Luna)和蘇菲亞(Sofia)，其中只有盧娜和蘇菲亞是新入榜，其他八個在2020年都已排入前十。

男嬰名排名變動也不大，除了連姆外，其後是諾亞(Noah)、艾森(Ethan)、盧卡斯(Lucas)、雅各布(Jacob)、約瑟夫(Joseph)、大衛(David)、丹尼爾(Daniele)、艾登(Aiden)和班傑明(Benjamin)，其中只有班傑明是新入榜。

疫情 紐約市 布朗士

上一則

水牛城雪災 華人聖誕像坐牢

下一則

開快遞公司運冰毒 布碌崙華男被捕控罪

延伸閱讀

市警推播客劇集 分享人質談判故事

市警推播客劇集 分享人質談判故事
第三代「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 好事近？

第三代「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 好事近？
「蜘蛛人」情侶好事近了？湯姆霍蘭德、辛蒂亞計畫未來

「蜘蛛人」情侶好事近了？湯姆霍蘭德、辛蒂亞計畫未來
安德魯加菲好忙 傳曖昧「沼澤謀殺」、「柏捷頓」雙女

安德魯加菲好忙 傳曖昧「沼澤謀殺」、「柏捷頓」雙女
全球氣候災損 加州野火「2年損失3285億」居首

全球氣候災損 加州野火「2年損失3285億」居首

熱門新聞

郵寄支票屢被盜，華人不堪其擾。(本報檔案照)

郵局投信更不安全？華男寄100元支票 竟被轉走3萬

2022-12-23 13:28
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
有華人家中氣溫太低，趕往法拉盛飲茶、購物慶祝平安夜。(記者牟蘭／攝影)

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

2022-12-25 07:14
曼哈頓下城地鐵站脫褲猥褻女子，嫌犯遭地檢控多項性侵重罪。(市警提供)

光天化日 曼哈頓地鐵男子脫褲壓女客…被控強暴未遂、性虐

2022-12-22 15:12
桑托斯被爆曾當客服，精英人設崩塌。(美聯社)

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

2022-12-24 11:33

超人氣

更多 >
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理
就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它

就是這棵樹 破解紀夢奇命案 遺體和兇手登山靴都有它
飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周

飛機去哪兒了？這家公司只剩1/3航班 乘客被迫多待1周
美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了