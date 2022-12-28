紐約市出生率續跌 比疫情前少10%

數據顯示，2021年全市新生兒數量小幅下滑，但比疫情前的2019年減少超過一成。(美聯社)

紐約市 衛生局27日公布數據顯示，2021年全市新生兒數量比前一年小幅下滑，更比疫情 前的2019年減少超過一成；同時，全市最受歡迎的男女嬰兒姓名變動不大，艾瑪(Emma)和連姆(Liam)分別連續第五年和第六年蟬聯最受歡迎女嬰名和男嬰名。

根據衛生局的數據，2021年全市共有9萬9262名新生兒出生，比2020年的10萬22個減少0.07%；與2019年的11萬443名相比，降幅則達10.1%；全市五區中，曼哈頓新生兒數量最多，有3萬9559名，布碌崙(布魯克林)2萬3217名，皇后區1萬9758名，布朗士 區1萬1198名，史泰登島5530名。

在疫情衝擊的不確定環境下，紐約市父母多為新生子女選擇較為保守和傳統的名字；根據衛生局的數據，2021年共有434個家庭為新生女兒取名艾瑪，這已經是艾瑪連續第五年蟬聯最受歡迎女嬰名；同時，全市共有703名男嬰取名連姆，連續第六年成為最受歡迎男嬰名。

除了艾瑪和連姆之外，其他傳統取名也受到青睞；女嬰方面，奧利維亞(Olivia)排名第二，其後則是米亞(Mia)、索菲亞(Sophia)、麗雅(Leah)、愛娃(Ava)、伊莎貝拉(Isabella)、艾美利亞(Amelia)、盧娜(Luna)和蘇菲亞(Sofia)，其中只有盧娜和蘇菲亞是新入榜，其他八個在2020年都已排入前十。

男嬰名排名變動也不大，除了連姆外，其後是諾亞(Noah)、艾森(Ethan)、盧卡斯(Lucas)、雅各布(Jacob)、約瑟夫(Joseph)、大衛(David)、丹尼爾(Daniele)、艾登(Aiden)和班傑明(Benjamin)，其中只有班傑明是新入榜。