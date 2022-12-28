水牛城雪災 華人聖誕像坐牢

冬季風暴水牛城積雪比人還要高。(謝中朝提供)

冬季風暴 艾略特(Elliot)在聖誕假期間襲擊東岸，紐約州水牛城成重災區，截至目前已知28人死亡；當地華人 27日受訪，雖然華人主要都集中在水牛城市區以北的郊區，在此次風暴中災情較南邊輕緩，不過當地從23日也出現強風及降雪 ，之後「雪一直沒停過」，且除一線人員禁止一般車輛上路，華人稱聖誕假期宛如在「坐牢」，但身邊親友能夠平安度過風暴，就是不幸中的大幸。

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(影音來源：讀者陳司琳提供)

水牛城緊急救難協會會長謝中朝表示，住在水牛城的華人主要是當地學生和附近上班族，多集中水牛城市區以北，在此次災情較輕，23日早上開始帶來降雪，26日自家的門口積雪已經比人還高，在交通管制下完全無法出門；身為緊急救難協會會長，「我們有一個群組，還好大家都很平安」，不過由於降雪太急、積雪太深，萬一親友真需要協助，還是得靠專業一線人員。

就讀州立大學水牛城分校的學生陳可芯說，聖誕假期她與朋友原本想開車到紐約市看聖誕樹、聖誕櫥窗，但因天氣後來決定待在家，不然很可能被大雪卡在路上；她也說，原本應開心度過的聖誕假期好像在「坐牢」，「尤其宿舍也沒有聖誕氣氛，大家只能看電視，所幸沒有停電停暖。」

水牛城華人基督教會牧師娘高淑芬，也是水牛城緊急救難協會成員；她說，今年的聖誕節正好落在周日的主日，原本教會有聚會，活動海報都印好了，因為冬季風暴，只能以線上方式進行。

高淑芬說，據她所知有幾戶人家停電兩天，室內溫度僅有華氏40幾度，不過教友、鄰居政府的國民兵彼此幫助；她說，隔壁鄰居已經8、90歲，天氣因素孩子無法返家過節，原本要訂餐給老人家，「但這種天氣想訂餐也訂不到」，後來她做了熱食，從後院走到鄰居的後門，送給老人分享。