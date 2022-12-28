監督市長公校控制權 家長控黑箱選舉

作為「延長市長公校 控制權」而附加的監督條款，即改革現有的教育政策小組(Panel for Educational Policy)，增加五名家長代表，制約市府權力的規定，在首次實行過程中因不透明的選舉操作，被激怒的家長們控訴市教育局 罔顧民意。

州長霍楚(Kathy Hochul)在今年6月30日簽署的更新版延長市長控制權法案，添加了確保家長們能在公校管理中擁有更多發言權的條例，即在明年1月15日改革教育政策小組時，增添五個家長代表席位，制約市長和市教育局的「獨大」現況。

但家長們近日發現，五名代表在缺乏廣泛公眾通知的前提下，已於放假前(23日)全部確認；其中，州議會設定的全市五區各一名家長代表的理想局面，因史泰登島「缺乏候選人」的理由，沒有任何當地家長當選。

「我們不相信，史泰登島竟然沒有一個家長對教育政策小組感興趣？」布碌崙(布魯克林)第16學區 教育委員會主席麥克林(NeQuean McLean)說，一切都是因為市教育局「暗箱操作」，未把選拔方法和過程公之於眾。

憤怒的家長們表示，市教育局在20日舉行的選舉前，沒有發布任何通知；而標準做法，應該是提前聯繫公校家長，並通過郵件、電話、短信、廣告、社交媒體等保證家長的知情權。

「選舉結果不是家長們的心聲」被提名的曼哈頓第四學區教育理事會成員迪亞茲(Rosa Diaz)透露，參與的學區根本不全，「這不是一個公平的選舉流程。」

麥克林表示，市教育局在11月初成立提名委員會，在截止報名的感恩節假期前，僅有三名家長註冊參加。之後迫於家長們的壓力，教育局延長報名時間，但並未給予後來報名的家長充足的拉票時間，很多他們的支持者們根本未被通知流程。「家長的投票權被剝奪」麥克林說。

市教育局回應，選舉完全按照法律進行，「為了回應家長，我們延長申請時間限。在明年的下一次選舉中，會爭取家長們對此次選舉的反饋意見。」