州長霍楚宣布2023年度「精益求精獎學金」開放申請，助低收入家庭子女免費獲得學位。(州長辦公室提供)

紐約州 「精益求精獎學金」(Excelsior Scholarship)計畫於27日開放申請，截止日期為2023年2月9日，家庭年收入不超過12.5萬元的學生，均可申請獲取免費就讀紐約州立大學(SUNY)和紐約市 立大學(CUNY)的機會。

2023年春季學期「精益求精獎學金」申請於27日開放，給予符合條件的全日制學生免費進入州大或市大。州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「該獎學金已幫助數以萬計的低收入 家庭學生上大學，希望他們藉此攀登上成功的階梯。」

根據州府公布的申請標準，學生所在家庭必須滿足年總收入不超過12.5萬，並計畫進入州大或市大修讀兩年制或四年制學位，同時每年要完成30個學分，在規定的時間內順利畢業，則可以申請「精益求精獎學金」。

此外，這次針對2023年春季學期，必須由從未獲得過該獎學金、且首次進入大學就讀的學生才可以申請。目前正在接受該獎學金幫助的受益人，不具備此次申請資格。

「精益求精獎學金」計畫自2017年實施以來，成為低收入家庭學生無負擔入學的「保護傘」，並因為2019年通過的「紐約州夢想法案」(New York State DREAM Act)，使該福利覆蓋包括無證客在內的更多移民子女。獎學金申請網址：https://www.hesc.ny.gov/。