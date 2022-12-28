特許學校進駐公校 教師工會憂偏袒

今年4月，亞當斯(左)歡迎彭博回到市府，宣布捐贈5000萬元，資助特許學校的暑期項目。(市長辦公室提供)

市教育政策小組(Panel for Educational Policy)日前批准特許學校與公校 共用校舍的決定，引起市教師工會(United Federation of Teachers)關注，擔憂市長亞當斯 (Eric Adams)將會同前任市長彭博(Michael Bloomberg)一樣，將特許學校地位凌駕於公校之上，也擔心這將影響縮小班級規模法案的推行。

市教育政策小組以8比7的微弱優勢，批准特許學校成功學院(Success Academy)與洛克威(Rockaway)的水邊領導力公校(Waterside School for Leadership)共用教學樓。此外，紀錄顯示，成功學院在未來幾個月內，還有三個擬議的聯合辦公地點供審查。

這引起市教師工會的關注。工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，市教育政策小組的大多由亞當斯市長任命，擔心特許學校和公校的校舍之爭將「捲土重來」，「很久沒看過這麼多的合用場所提案，所以很明顯，當前的政府已經決定與特許學校合作，為他們爭取免費的空間。」穆格魯擔心，「這將不利於公校學生。」

市教育政策小組的副主席、唯一經家長選舉產生的成員謝皮德(Thomas Sheppard)也投了反對票，他擔心在全新的縮小班級規模法案生效前，「一些人」急於批准合用場所。他和教師工會認為，小班制意味著需要更多教室，而允許更多的特許學校進入公校建築，將限制班級數量，「希望批准合用場所的過程能慢下來」謝皮德說。

市教育局 發言人內文斯(Art Nevins)回應，此舉只是遵守州法，幫助發展中的特許學校獲得市府場地和租金，考慮的地點和數量與多年前一致。

關於特許學校的爭論曾在前市長彭博時代達到頂峰，他同教師工會關係並不友好，在之後的白思豪(Bill de Blasio)時代，教師工會和市府的關係得到緩和，白思豪將教師工會作為有力的政治盟友。

亞當斯長期以來支持特許學校的發展，今年4月，他歡迎彭博回到市府，宣布捐贈5000萬元，資助特許學校的暑期項目，「可以肯定的是，當前的政策對特許學校是很友善的」謝皮德說。