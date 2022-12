家長教師連署 刪高中畢業考

1200名家長和教師日前聯名上書,要求州教育 廳永久性取消會考(Regents exams)作為高中畢業標準,因為他們認為該系統既無用又具有歧視性。

聯名信指,「我們不必回到疫情前的高中會考 政策,畢竟它影響很多學生無法畢業。」請願者們認為,尚無任何證據表明會考能夠提高學生們的成績,也無法改善就業和收入水準。

「相反一些研究顯示,高中會考可能會阻礙學生學習,拉高輟學率,尤其是少數族裔和低收入家庭的學生。」請願者表示,高中會考使紐約州 成為全國「異類」,因為在疫情之前,全美只有11個州要求學生需通過會考才能獲得文憑。

紐約州校務委員會(New York State Board of Regents)在上月審議一項161頁的報告,其中顯示高中會考提高輟學率,並且「對非裔學的影響非常大」;該委員會成員、紐約兒童權益促進會(Advocates for Children of New York)的艾森斯坦(Juliet Eisenstein),表示,「證據表明,高風險的考試和成功無關,反成為障礙。」

她引用紐約兒童權益促進會的調研,顯示在對全美1萬1000個學區進行的十年研究發現,在僅提供會考卻沒有其他畢業方式的地區,12年級學生的輟學率上升了23%,「即使通過每門課,但無法通過會考,就沒辦法畢業。」艾森斯坦說。

但此舉遭到了會考支持者們的反對,他們認為紐約州的高中會考是幫助學生做好大學和就業準備的有效方式,「學生不能畢業不是會考造成。」同樣為紐約州校務委員會成員、紐約教育信託(Education Trust New York)的布萊特(Dia Bryant)表示,「是教育品質不佳導致學生無法畢業。」

紐約州校務委員會回應稱,將在2024年提出新的畢業要求建議,「目前陳舊的一刀切系統不適合所有學生,我們有意建立一個支持所有學生參與的多途徑、有意義的教育系統。」