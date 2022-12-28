紐時評選 紐約「十佳新餐廳」出爐

Bonnie's入選年度十大新餐廳。圖為Bonnie's華裔主廚。(取自Bonnie's Ins)

每年年底，紐約時報(New York Times)都會發布本年度紐約市十佳新餐廳及最佳菜餚，位於布碌崙 (布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的粵式融合菜Bonnie's，以及位於曼哈頓 東村的吉乃(Yoshino)日本 餐廳，入選十佳新餐廳，位於曼哈頓下東城越南餐館「西貢社交」(Saigon Social)的蒸糯米糕，則被評為年度七大菜餚之一。

與往年一樣，榜單由知名美食名家維爾士(Pete Wells)評選， 經營融合及創新粵菜的Bonnie's，是唯一上榜的中餐廳。Bonnie's的主廚伍Calvin在布碌崙土生土長，母親為中國移民，餐館也以母親的名字命名。維爾士表示，麥當勞叉燒肋排堡，配豆腐的中式義大利麵都是人氣菜餚。

被網友譽為「日料界的天花板」、曼哈頓東村的吉乃壽司，在此次評選中則位列榜首，維爾士表示，紐約是日本以外品嚐壽司的重鎮，主廚Tadashi Yoshida從日本名古屋的名店轉戰紐約，將法式菜餚融合前菜，後半段的壽司則回歸日式傳統手藝，客人在這家餐館能從頭享受到尾，享受主廚特製的套餐所帶來的親密感覺。