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退休警開節目 盼存華埠黑幫正史

記者張晨／紐約報導
黃建坤(左起)、梅國威和徐仕煌。(記者張晨／攝影)
黃建坤(左起)、梅國威和徐仕煌。(記者張晨／攝影)

有線電視新聞網(CNN)26日報導，退休華裔探員梅國威，近期在Youtube以「華埠黑幫故事」(Chinatown Gang Stories)為名，與多名前華人幫派成員對話的幕後故事。本報訪問部分當事人，當年經歷浴血風霜的少年人，如今已近古稀之年，盼在Youtube為這段歷史留下紀錄。

梅國威因2019年遭白人同事霸凌而向市平等就業機會委員會投訴、同時提告市警總局為人熟知；他在今年6月退休，最後一班崗仍志願加入反亞裔仇恨犯罪小組(Asian Hate Crimes Task Force)服務。現年52歲的他，祖籍廣東台山，在布碌崙(布魯克林)出生、曼哈頓成長，1995年加入市警，但無人知曉他從16歲開始到接到市警考試通知前，一直是東百老匯著名黑幫「福清幫」(Fuk Ching)成員。

對於拍攝系列訪談，梅國威表示，紐約華人幫派的「正史」幾乎一片空白，電影大多基於法庭文件、記者或警察等紀錄，「真發生了什麼？只有我們作為當事人最清楚。」

鬼影幫(Ghost Shadows)主力成員黃建坤(Jimmy Wong)的父親在幫派槍擊中喪命，他說，那時每天都做好赴死的準備；「我不知道活著的意義，也不怕死，每天都活在為父親復仇的『使命』裡。」

前黑幫成員徐仕煌(Jimmy Tsui)綽號「大頭」(Bighead)，曾因刺殺福清幫大佬郭良琪一戰成名但也被捕入獄，接受本報訪問時他已年近六旬，他說儘管主流文化將華埠幫派描繪成中國人「惡劣的、外來的本性」，但堂口和幫派，離不華裔曾遭受系統性歧視壓迫的歷史。

19世紀末，中國移民在美國面對來自白人和政府的歧視和暴力；為維權與自保，志願者協會開始出現在華埠，依據家鄉、姓氏或當地方言，堂口開始成型。這些組織最初在住房、就業和社區糾紛等問題上提供幫助，但志願經營的堂口難以為社區公共事務提供資金，尤其是超出會員之外的部分；許多堂口開始涉足有利可圖的犯罪活動，如賣淫、販賣人口，以及賭博和鴉片，並為爭奪地盤和利益，導致之後數十年血腥亂鬥。

早期，堂口雇「打手」(boo how doy)暴力爭搶地盤。華埠當時最著名的是協勝堂(Hip Sing tong)和安良堂(On Leung tong)；儘管當時的主角大多已走進歷史，但新一代幫會仍受影響。1980年代，協勝堂的後代幫派飛龍幫(Flying Dragons)，安良堂的衍生幫派鬼影幫，地威臣街男孩幫(Division Street Boys)展開長期地盤爭奪戰，皇后區還有青龍幫。而2000年左右，類似「福清幫」的福建黑幫，則以高價偷運移民，形成華埠主要幫派。影片網址：https://www.youtube.com/@chinatowngangstories/videos。

幫派 華埠 就業

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