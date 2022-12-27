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中國「解境」 紐約酒店業者盼生意回籠

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約酒店業者歡迎中國新政，圖為華裔客人問詢當地酒店。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約酒店業者歡迎中國新政，圖為華裔客人問詢當地酒店。(記者鄭怡嫣╱攝影)

中國政府近日發布與疫情相關的多項新政，並稱將「有序恢復中國公民出境旅遊」，在疫情期間營收慘淡的紐約酒店及旅遊業者，對新規表示歡迎與欣慰，稱總算度過難關，盼明年更多中國遊客湧入，生意回籠。

數據顯示，在新政發布的半小時內，旅遊平台的海外目的地搜索量同比大漲十倍，海外酒店搜索達三年來峰值，包括美國在內的多個疫情前熱門目的地，2023年春節時期的搜索熱度顯著增長。

曼哈頓華埠的酒店業者蘇煥光表示，疫情期間，酒店幾無外國遊客，入住率僅20%，地稅等各項支出照出，只能貼錢維持。如今歐洲開放，也不乏外州遊客，入住率已上升至80%，總算熬過難關。新規對紐約旅遊業是好消息，疫情前，由於地處華埠，中國遊客的入住比率約15%，將進一步有助生意。

飛揚旅遊市場部經理劉KC表示，美國在2021年已接受中國十年旅遊簽證入境，中國境內的部分領館也開放旅遊簽證業務，只是中國實行非必要不出境政策，導致出境人數減少。今新政施行，預計未來半年將逐步放寬出入境。疫情前，中國每年出境遊的市場約有幾千億，公司接待的中國遊客，占總數10%，且有上升趨勢。旅遊及酒店業在疫期受到嚴重打擊，中國市場開放，預計將進一步幫助旅遊業復甦。

不過，也有法拉盛的酒店業者表示，最近確實多了一部分中國籍旅人，然而中國政策很難預估，變化因素太大，也有駐中國的美領館並未開放簽證業務，預計全面恢復簽證服務，要等到明年2月。現在中國疫情嚴重，春節前也很難恢復，有待觀望。

疫情 簽證 華埠

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