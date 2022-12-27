處方藥無法寄 免隔離有助攜帶返中

不少華人詢問新冠相關藥品，寄回中國。(記者鄭怡嫣／攝影)

中國疫情 牽動著海外華人 的心，許多華人從本地藥房購藥，寄給國內的親人和朋友。據了解，處方藥現在仍無法通過正規渠道寄送回國。不過，隨著對歸國人員限制的解除，一些藥也可以隨身攜帶回去。

大約一周前，家住布碌崙 (布魯克林)的阿Paul，得知自己遠在廣州的80多歲的母親染上新冠病毒，發燒、咳嗽、渾身酸痛，而且更糟糕的是，老人因為單獨生活，沒有準備退燒藥和鎮咳藥。他馬上去藥店買了泰諾，還拿了一種止咳藥，一起寄回去。阿Paul寄走了泰諾，但止咳藥卻沒有寄走，因為是處方藥。阿Paul提醒，如果給國內的親屬寄藥，一定要保留收據，因為快遞公司會查看收據。

家住曼哈頓的李女士說，朋友給國內家人寄泰諾和布洛芬，問題是寄到中國海關後，在海關停了十幾天，至今沒有發貨。另一方面，因為疫情，國內的物流公司人手極其短缺，幾乎陷入停頓，這也使國外寄去的藥目前很難及時送到需要者手裡。

在紐約從事快遞業務的阿雲說，自從國內放鬆新冠管控，病毒蔓延後，寄回國的藥品包裹數量激增。他們完全按照規定寄送包裹，比如每個包裹某種藥物含量限制，要求客戶如實申報，他們也如實填寫，以便藥品能安全送到國內親屬手中。